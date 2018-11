Kamara om Zlatan: – Har blitt sterkere mentalt av å spille med ham

Calgary-nei til OL

Folkerøystinga i Calgary om OL i 2026 gav klart nei-fleirtal. Dei første tala viser 56,4 prosent imot og berre 43,6 prosent for at Calgary skal søke, ifølgje The Globe and Mail.

Byen kjem derfor truleg til å trekke seg som kandidat. Stockholm og Milano/Cortina er dermed dei einaste søkjarane som står att.