Foran et enormt presseoppbud gjennomførte Zlatan Ibrahimovic i dag sin første trening som LA Galaxy-spiller. Sammen med to norske lagkamerater jogget en glisende Zlatan rundt i California-sol og varmet opp, før han fikk seg noen spark på ballen, og pressen fikk se noen få lekne touch på ballen før hele korpset ble geleidet ut.

Se svenskens første trening her:

Nå er svensken spilleberettiget for MLS, men det er fortsatt uklart om han starter som spiss i morgen. Ola Kamara er tremålsscorer for Norge sist og nyslått spissmakker for svensken. Han fikk et godt inntrykk av superstjernen.

– Hvordan var første møte med Zlatan?

– Han var veldig hyggelig. Han snakker litt norsk, så nå er det ikke bare Jørgen jeg kan snakke med. Virker som en fin type, sier Kamara til NRK.

– Plass til oss begge på topp

Ibrahimovic ble klappet inn på starten av treningen, og han måtte tåle å løpe gjennom en tunnel av lagkameratenes klapsende hender. Det så ikke ut til å plage ham nevneverdig.

– Det var mye smil i dag, men så er det bare en dagen-før-kamp-trening, så jeg har ikke sett ham i spill, men det er jo en legende vi har her, sier Kamara.

Nordmannen vil ikke spekulere i hvilken lagoppstilling LA Galaxy vil velge, og om det vil medføre en skikkelig konkurranse om spissplassen.

– Det er plass til oss begge på topp, sier han.

Norges landslagstrener Lars Lagerbäck var tidligere i uka litt bekymret for Zlatan-signeringen, ettersom LA Galaxy spilte med en enslig spiss i de kampene han hadde sett.

– Blir det to spisser og 4-4-2 framover, eller?

– Det får du nesten spørre Sigi (treneren, journ.anm.) om, sier Kamara.

– Det kan bli veldig bra

Det er ingen hemmelighet at nordmannen ønsker seg en rent skandinavisk spissduo i en 4-4-2-formasjon. Der tror Kamara svenskens rutine ville gi ham flere sjanser framover.

– Det kan bli veldig bra. Han er bra med ball, så kanskje jeg bare kan løpe gjennom hele tiden og bli spilt gjennom. Så får vi håpe jeg kan gi ham noe tilbake, sier han.

– En superduo?

– Jeg vet ikke om vi kan kalle det det, men jeg gleder meg, sier han.

Lørdag spiller Galaxy lokalderby mot Los Angeles Football Club. Kamaras klubb har fått en middels start på sesongen, og står med fire poeng etter tre kamper.