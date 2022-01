Kalvå ut av OL-troppen – Haga inn

Det opplyste Norges Skiforbund lørdag morgen.



Sammen med Heidi Weng testet Anne Kjersti Kalvå positiv på koronaviruset tidligere denne uken under landslagets siste høydesamling før OL i italienske Seiser Alm.



Ettersom det er både tvil og usikkerhet om Weng og Kalvå rekker OL som starter neste uke og for damenes del er ferdig 19. februar, har landslagsledelsen gjort tøffe prioriteringer. De har bestemt at Kalvå ikke får delta.

«I forbindelse med smittesituasjonen i den norske OL-troppen, har vi behov for å sikre nok utøvere til distansene under lekene».



Inn kommer Ragnhild Haga, skriver Norges Skiforbund, og legger til at Heidi Wengs situasjon avventes nærmere. Det norske damelandslaget reiser etter planen med charterfly fra Zürich den 1. februar.