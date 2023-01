Kalvå fekk sjokk då ho kom ut av dusjen og såg dei to raude strekane

– Det er ikkje ein draumesituasjon, det er det ikkje. Eg synest det var kjipt å gå på den smellen her igjen, seier Kalvå i sitt første intervju etter at ho måtte bryte Tour de Ski før dei tre siste etappane.

Det er som fast gjest i NRK-podkasten «I det lange løp» 30-åringen frå Lundamo snakkar ut om det som skjedde i Oberstdorf 4. januar.

Etter å ha vorte nummer tre på den 10 kilometer lange intervallstarten i klassisk stil, skøyta ho ut som nummer tre på den 20 kilometer lange jaktstarten. Dei ho skulle jakte på var finske Krista Pärmäkoski og svenske Frida Karlsson.

Like bak seg hadde ho Tiril Udnes Weng, og saman klarte dei å hente inn svensken og finnen framfor seg. Men plutseleg måtte Kalvå sleppe. Etter kvart gjorde Weng det same.

«Kriserenn»

Det blei til at dei norske kvinnene gjorde opp om tredjeplassen. Den tok Weng, medan ein heilt utmatta Kalvå gjekk i mål til fjerdeplass.

UTMATTA: Anne Kjersti Kalvå var langt frå pigg på jaktstarten i Oberstdorf, men då ho fekk hjelp av Tiril Udnes Weng i målområdet, ante ho ikkje kva ein koronatest skulle avsløre eit par timar seinare. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Kriserenn» skreiv VG. «Norsk fiaskodag» skreiv Adresseavisen.

– Heilt ærleg så sleit eg frå første stavtak den dagen, seier Kalvå, som likevel ikkje tenkte at den tunge opplevinga kom av noko anna enn at Tour-køyret byrja å tære på kreftene.

– Eg prøvde berre å henge på så lenge eg kunne, og til slutt rauk strikken, og da blei det ganske stygt, konstaterer ho i podkasten.

Det blei likevel ikkje styggare enn at ho framleis låg som nummer tre samanlagd i Tour de Ski og var på veg mot over 430.000 premiekroner om ho klarte å samle seg til dei tre siste etappane Val di Fiemme. Dit skulle utøvarane dra same ettermiddag, men først skulle dei innom hotellet for å pakke og dusje.

Før ho hoppa i dusjen, tok Kalvå også den obligatoriske koronatesten ho var pålagd av landslagslegen.

– Sjokk

Da ho var ferdig i dusjen, ringde telefonen.

– Så gjekk eg berre bort og tok han, og så kikkar eg eigentleg berre bort på testen og så ser eg at det er to raude strekar. Da fekk eg litt sjokk, eigentleg, og litt flashback til alt som skjedde, så det var ikkje nokon god augneblink, fortel ho i samtale Jann Post.

26. januar i fjor kom nyheita om at både Kalvå og Heide Weng hadde testa positivt på korona. Det resulterte i at begge gjekk glipp av OL i Beijing. Kalvå sleit både fysisk og mentalt i lang tid etter nedturen.

Les også: Gikk på «koronasmell» etter OL: – Var veldig slem mot meg selv

Den gongen ville ikkje Kalvå på papiret ha vore ein medaljekandidat, men denne sesongen har ho fått det internasjonale gjennombrotet sitt.

10. desember tok ho sin første pallplass i verdscupen, og etter ein serie resultat heilt i toppen leidde ho distanseverdscupen samanlagt til jul.

Da innrømde Kalvå også overfor NRK at ho hadde traume om å gå på ein ny koronasmell før VM i Planica, som for hennar del etter planen skal starte med 15 km skiatlon 25. februar.

Hadde ingen symptom

Så kom altså koronasmellen. I staden for å reise vidare til Italia, vart det retur til Trondheim.

– Det kom veldig brått på, eigentleg. Eg tok jo den testen for at eg måtte ta testen, ikkje for at eg kjende meg dårleg. Eg hadde ingen symptom på at eg hadde korona, anna enn at eg hadde ein skikkeleg tung dag i sporet, så det kom overraskande på, seier ho.

Noko av det første ho gjorde var på å telje dagar til VM-starten.

– Det er jo nok tid. Men eg kan ikkje gjere mykje feil, og ikkje gå på smellar og få noko tilbakefall, for da ryk det fort. Dei to neste vekene blir veldig avgjerande. Kor fort eg blir frisk og kor fort eg kjem i gang med treninga, påpeikar Kalvå.

IKKJE NOK: Langrennslandslaget har praktisert strenge smittereglar, men det hjelpte ikkje Anne Kjersti Kalvå denne gongen heller. Foto: Terje Pedersen / NTB

For symptoma kom. Ikkje i form av feber, men med tett neste og sår hals. Kalvå la seg på sofaen – og la samtidig alt av trening på is på ubestemd tid.

– Eg håpar jo at eg mot helga kanskje kan byrje å røre meg litt, men eg prøver å ta dag for dag. Eg trur ikkje eg får noko klarsignal før dei høyrer at stemma mi er tilbake til normalen, seier Kalvå – med høyrbart nasal stemme.

– Veldig tøft

Det gir ei viss ro at ho på papiret verkar trygg på laget til alle dei tre distanserenna i VM viss ho blir frisk og kjem seg i nokolunde form. Samtidig erkjenner ho at resultat er ferskvare, og at andre kan dunke henne ut av VM-laga medan ho ikkje konkurrerer.

NM på Gjøvik ryk heilt sikkert. Det same gjer sannsynlegvis verdscupen i Les Rousses. Dermed blir Lundamo-kvinna tidlegast å sjå i den siste verdscupen før VM, i Toblach.

Ho prøver å halde dei negative tankane unna, men kan ikkje nekte for at den positive koronatesten var vanskeleg å takle.

– Eg synest det var tøft. Veldig tøft. Men eg klarte på ein måte å tenkje at eg har framleis tid til å rekke VM, seier Anne Kjersti Kalvå.

Ser på treningsplan

Det er landslagstrenar Stig Rune Kveen heilt samd i.

– Det går framover, og at det kan sjå ut som det ikkje sit så kraftig i som på første runde. Det er såpass lyst i tunnelen at vi har byrja å tenkje på ein oppkøyringsplan, seier han.

– Er Kalvå ferdig med å kvalifisere seg til VM?

– Det må ho jo vere, ettersom ho ikkje får gått renn dei to siste kvalifiseringshelgane. Men ho var stabilt veldig bra frå sesongstart og til ho testa positivt, så fokuset blir å få henne i same form igjen, seier Kveen.