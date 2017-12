Kalte arrangøren «nisser»: – Bare min humor

– Det der er bare min humor. Det er min måte å få litt humor rundt det på, sier Hergeirsson til NRK.

Etter seieren over Spania mandag, var islendingen oppgitt over at den internasjonale pressekonferansen ble forsinket.

Han kalte det da «helt håpløst» at Norge måtte flytte fra Leipzig til Magdeburg neste dag, mens russerne fikk bli værende i byen hvor kvartfinalen spilles onsdag kveld.

– Nisser, sa Hergeirsson om arrangøren etter pressekonferansen, ifølge NTB.

Nissehumor

Nå kaller landslagstreneren det hele for «en fleip», og sier uttalelsene kom da han var oppgitt over ventetiden sent mandag kveld.

– Du kalte arrangørene nisser?

– Det er tatt ut av sammenheng. Jeg bruker nisseordet litt positivt med humoristisk vri når det er noe som er litt surrete og rotete. Da sier jeg ofte at det er litt nisseaktig, for nisser er ofte litt vimsete. Det er bare min humor.

DROPPET TRENING: Hergeirsson og de norske spillerne trente håndball tirsdag kveld, men dro halltrening på kampdagen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mens Norge spilte kun én kamp i Leipzig før de måtte reise videre, har russerne vært i Magdeburg siden åttedelsfinalen mandag. Tirsdag formiddag kjørte den norske troppen de 12 milene nordover for å sjekke inn på samme hotell.

– Her går det unna! Jeg ble ikke helt glad for denne flyttingen da det kom litt brått på. Jeg trodde vi skulle flytte maks tre ganger, men sånn er det, sier Camilla Herrem.

– Reisen hit var egentlig veldig behagelig. Det er et flott hotell, vi fikk rom, spiste nydelig mat og spillerne har slappet av. Alle tiders, sier Hergeirsson.

Mener Norge fikk viljen sin

– Får Russland noen fordel av å vært her noen dager allerede?

– Hallen er 20 x 40 meter som alle andre steder. Vi bestemmer heller ikke hvor mange tilskuere som kommer, om inngangen er på nord- eller sørsiden eller hvor stor garderoben er. Jeg har vært i hundrevis av haller. Dette betyr absolutt ingenting, sier Hergeirsson.

Berndet Dugall jobber som arrangementsansvarlig i det tyske håndballforbundet. Han sier følgende om VMs kampoppsett og lagenes logistikk:

– Ulike kampprogram ble diskutert, og det er ingen selvfølge at man ikke skal bytte by. Reiseveien er ikke spesielt lang. Vi har gjort alt Norge ønsket, de trente på kvelden og fikk sen TV-kamp i henhold til rettighetshaver som ønsket klokken 20.30.