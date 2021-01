Kaller VM-forholdene en parodi: – Det er ville vesten

Trener Christian Berge åpnet det første pressetreffet i Egypt med å spørre «hvor ærlig skal jeg være?». Og ærlig over hvor misfornøyd han var over hva som møtte laget de ankom VM-landet tirsdag kveld var han.

– Vi kom ned og møtte noen utfordringer i forhold til trening og avstand. Fasilitetene på hotellet er fine, men det er langt til hallen, hvis vi skal trene, som vi jo har et ønske om. Det er to timer til trening, og da går vinninga opp i spinninga, starter han med å fortelle.

– Det er rett og slett en parodi, for å si det rett ut, sier en ærlig Sander Sagosen.

OPPGITT: Sander Sagosen er ikke imponert over opplegget som har møtt det norske landslaget i Egypt. Foto: Skjermdump Fra Teams / NTB

Ulike utfordringer

Koronasmitte har preget dagene før mesterskapet, og både Tsjekkia og USA har trukket sine lag. Den norske troppen ble først testet på flyplassen, og så ved ankomst til hotellet. Alle testet negativt. Thomas Torgalsen, forteller at Norge hadde fått flere lovnader som ikke er fulgt opp. Blant annet med egen buffet.

– Man kan nesten ikke kalle det en boble en gang. Jentene levde i en boble i EM, men her flyr det folk ut og inn, det er folk uten munnbind, alle lagene spiser sammen. Vi har mange som jobber med det, men det er gått 24 timer og det er fortsatt ikke ordnings på noen ting. Det blir vanskelig, sier Sagosen.

– Jeg hadde forventet at det skulle være lukket og at vi var en boble som var litt mer intern, sier Henrik Jacobsen.

Smittefrykt

Det norske laget spiller i 6. oktober-byen, og bor på luksusresorten Marriott Mena House. Der bor også blant annet Tyskland, Frankrike, Østerrike og Sveits.

– Vi kom til et helt annet scenario enn det vi så for oss. Bussen som hentet oss var hermetisk lukket, og spillerne kunne bli bilsyke. Det er et styrkerom uten frivekter, bare maskiner. Vi er avhengig av frivekter. Covid-testene tas alle på samme rom. Vi har sagt klart ifra om hva vi ønsker endret, forteller Berge.

SPILLERHOTELLET: Marriott Mena House er hotellet der håndballgutta skal bo under håndball-VM 2021 i Egypt. Foto: Marriott Mena House / NTB

– Det var lagt til rette for håndballfest, men så kommer korona, og alt har vært en stor «joke», sier Sagosen.

– Er du redd for smitte, spør VG?

– Vi holder oss så godt som mulig unna andre. Men når det er fri flyt og ville vesten så er man jo redd for det, svarer Kiel-stjernen.

– Vi tenker at det er forsvarlig medisinsk, og vi forholder oss til smittevernregler. Vi holder avstand, venter om det er kø, bruker munnbind, vasker oss og gjør de tingene alle etter hvert vet, sier Torgalsen.

Onsdag morgen trente det norske laget på en gressplen utenfor hotellet. Torsdag møter de Frankrike.

– Så fort vi fikk en lett økt til morgen i dag, så føler jeg at det slapp. Det er likt for alle lag som er her nede, så vi stiller på like premisser, sier Bjarte Myrhol, som understreker at han synes litt synd på Egypt som har fått VM-oppgaven.