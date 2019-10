Kaller Lagerbäcks Ødegaard-støtte for absurd

I sommer gikk Martin Ødegaard ut og kritiserte Ada Stolsmo Hegerberg.

I boken «Fotballmamma» forteller mor Gerd Stolsmo for første gang hva hun synes om kritikken av datteren.

«Det kan også bemerkes at dersom Martin Ødegaard faktisk ønsket ro rundt landslaget før VM, ville det klokeste trolig vært å sitte stille i båten.»

Gerd Stolsmo gir ut boka «Fotballmamma» der hun forteller om døtrenes karrierer. Foto: Kagge Forlag

Det var like før sommerens VM at fotballmagasinet Josimar, i samarbeid med Morgenbladet, publiserte et intervju med Ada Stolsmo Hegerberg som skapte store overskrifter. Her kritiserte Lyon-stjernen landslagsledelsen og NFF, og sa at hun mente spillerne ikke blir tatt seriøst som kvinnelandslag.

Det fikk herrelagets store stjerne, Martin Ødegaard, til å reagere, og særlig reagerte han på timingen. Ødegaard, som selv var på landslagssamling da, la ut et innlegg på Instagram der han blant annet skrev:

«Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? (...) Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå.»

Martin Ødegaard kritiserte i sommer Ada Hegerberg og skrev blant annet på Instagram «(...) respekter Norge og landslaget vårt». Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Gerd Stolsmo liker dårlig at herrenes landslagssjef, Lars Lagerbäck, støttet Martin Ødegaard da Ødegaard kritiserte datteren Ada Stolsmo Hegerberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Unggutten var endelig blitt mann»

Det Gerd Stolsmo reagerer mest på er støtten Ødegaard fikk fra landslagsapparatet.

«Det var det som skjedde etterpå som for meg framstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte.», skriver hun og utdyper:

«Godt skrevet og klokt sagt, var det visst, og hurra for Martin som tør å stå fram. Lagerbäck hadde sågar både sett og godkjent teksten før den ble publisert, det samme hadde herrelagets mediesjef Svein Graff. I deres øyne var det ingen grunn til at det verbale angrepet ikke skulle publiseres, snarere tvert imot. Med dette økte respekten deres for Ødegaard bare mer og mer, poengterte de. Unggutten var endelig blitt mann.»

Verken Ada Stolsmo Hegerberg eller noen andre i hennes familie ønsket å kommentere Ødegaard-kritikken i etterkant, men til VG fortalte mor Gerd Stolsmo at datteren hadde gjort intervjuet med Josimar i februar, og at hun ikke hadde noe med timingen for publisering å gjøre.

Gerd Stolsmo sammen med døtrene Ada (t.v.) og Andrine Stolsmo Hegerberg. Foto: Christophe Ena / AP

Pappa Sten Erik Hegerberg og mamma Gerd Stolsmo følger fotballdøtrene Ada og Andrine tett. Foto: Tom Little / AFP

Forklarer landslagsnekten

Hegerberg debuterte på landslaget som 16-åring og fikk 66 landskamper for Norge før den mye omtalte landslags-exiten i 2017. Etter det som ble et skuffende norsk EM kunngjorde Hegerberg at hun ville gi seg på landslaget på ubestemt tid, og har ikke endret mening siden.

I bokens tiende kapittel titulert «Nedturen», kommer mamma Gerd til den helt spesielle sommeren 2017.

Ada Stolsmo Hegerberg har i fotballtidsskriftet Josimar fortalt utdypende om hvordan hun følte seg på landslaget gjennom mange år. I sin egen bok forteller Gerd Stolsmo om hvordan store konflikter som regel begynner med små irritasjoner og gjentatte frustrasjoner som enten blir oversett, underkjent eller forsøkt feid under teppet. Eksemplene om opplevelsene gjennom årene er mange, blant annet hvordan sko kom for sent levert, størrelse på strømper, bane- og treningsforhold.

Men EM 2017 er helt spesielt. Det var da det bikket over for Hegerberg. Opptakten til mesterskapet ble starten på slutten av Hegerbergs foreløpige landslags-nei.

Ada Stolsmo Hegerberg og landslagssjef Martin Sjögren sammen under EM i 2017. Det hittil siste mesterskap Hegerberg har spilt for Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Narrespill

Det startet med en oppfattelse om manglende målsettinger fra NFF, at både Andrine og Ada syntes det hele var veldig pussig, og stilte seg spørsmålet om de var «hensatt til barnefotball igjen, der det viktigste ikke var å vinne, men å delta?».

Gerd Stolsmo forteller at Ada Hegerberg fikk en følelse av å være en brikke i et større narrespill, der laget ifølge moren ikke hadde noen klar idé om hvordan de skulle spille og hvilke posisjoner.

«For Ada toppet det seg etter EM 2017. I flere år hadde hun forsøkt å overse problemene, få frustrasjonene til å forsvinne, fortvilelsen til å gå over. Nå gikk det ikke lenger. Hun sov dårlig om natta, klumpen i magen tok for stor plass, til det utenkelige spørsmålet til slutt meldte seg: Gikk det an å si nei?», heter det i boken.

Gerd Stolsmo (i hvitt i midten) sammen med datteren Ada Stolsmo Hegerberg etter at Hegerberg vant mesterligaen med Lyon i våres. Foto: Attila Kisbenedek / AFP

Det første som slo familien var det en slik avgjørelse ikke gikk an, den blir omtalt som «umulig», samtidig var også det å fortsette «umulig». Det endte med det siste, at Ada ikke klart å få sine egne verdier til å stemme med verdiene hun måtte være en del av i NFF.

«Hun orket ikke lengre følelsen av å være feil, å bli misforstått, å måtte holde kjeft. I årevis hadde hun forsøkt å finne ut hvordan hun kunne passe inn, gå under radaren, godta den rådende kulturen, men aldri funnet løsningen», heter det i boken, før hun fortsetter:

«Hun var utslitt av å ha høye skuldre, klump i magen og en forvirret hjerne. Hun slet med å sove, og når hun sovnet, så sov hun dårlig. Alt dette toppet seg etter EM 2017. Ikke fordi resultatene var dårlige, Ada hater å tape, men fordi hun ikke klarte å få forbundets verdier til å stemme med sine egne. Det gikk ikke opp. Ubehaget ble for stort», skriver Gerd Stolsmo.

Gullballen

I 2018 ble Ada Stolsmo Hegerberg tidenes første kvinnelige vinner av «Gullballen». Foto: Christophe Ena / AP

Hegerberg har siden 2014 spilt for den franske toppklubben Lyon hvor hun har hatt stor suksess med fire strake mesterligatriumfer og seks strake seriemesterskap. I september passerte hun 200 mål på 168 kamper for klubben, noe hun selv definerte som «en stor milepæl».

I fjor ble hun også tidenes første kvinnelige vinner av «Gullballen», kåringen av verdens beste fotballspiller. Etterpå fortalte hun til NRK at hun ikke tror hun hadde vunnet den prestisjetunge prisen om hun fortsatt hadde spilt på landslaget.

PS! Norges Fotballforbund har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.