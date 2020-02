Kaller fotball-EM «det mest miljøbevisste noensinne» – samtidig setter de flyrekord

Det totale utslippet for fotball-EM til sommeren vil være på 425.000 tonn CO₂-ekvivalenter, ifølge Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Det dekker det totale karbonutslippet produsert av alle reisende fans og kvalifiserte lag som reiser til sluttspillet i turneringen, skriver UEFA i en e-post til NRK.

Planter tusenvis av trær for å gjøre opp

Fotball-EM i sommer arrangeres i tolv forskjellige land. Følgende tolv byer er vertskap i mesterskapet som er spredd ut i Europa:

Amsterdam (Nederland), Baku (Aserbajdsjan), Bucuresti (Romania), Budapest (Ungarn), Bilbao (Spania), Dublin (Irland), Glasgow (Skottland), København (Danmark), London (England), München (Tyskland), Roma (Italia) og St. Petersburg (Russland).

Konsekvensen er at det settes flyrekord i et fotball-EM når de 24 deltagernasjonene - og supportere - skal transporteres mellom landene.

Ifølge Det europeiske fotballforbundet (Uefa) forventes det at over 2 millioner passasjerer kommer til å gå ombord i et fly i løpet av mesterskapet. Det skriver nettstedet routesonline.com.

Platinis idé

Det var den tidligere Uefa-presidenten Michel Platini som lanserte idéen tilbake i 2012.

– Lytt nøye, for det jeg skal si kommer trolig til å overraske dere. Det er en idé jeg fikk for en stund siden, og styret har gitt meg tillatelse til å gå videre med det, sa den tidligere presidenten, som senere ble dømt for korrupsjon og utestengt fra all fotball i åtte år.

KOM MED IDEEN: Det var den tidligere presidenten i UEFA som fikk ideen og kom med forslaget. Foto: Lionel Cironneau / AP

Det var ikke klimaavtrykket journalistene hadde flest spørsmål om den gangen, men kostnadene for fotballfans, som måtte reise rundt i hele Europa.

I dag er situasjonen annerledes. Som NTB har skrevet, skal Uefa plante 600.000 trær for å minske effektene av klimautslippene neste års EM vil forårsake.

– Uefa tar skritt for å sikre at sommerens mesterskap blir vår mest miljøbevisste turnering til dags dato, heter det i en uttalelse.

Gruppespillet går av stabelen i følgende byer (avstand mellom byene): Ekspandér faktaboks Gruppe A: Roma og Baku (3106 kilometer) Gruppe B: St. Petersburg og København (1148 kilometer) Gruppe C: Amsterdam og Bucuresti (1790 kilometer) Gruppe D: London og Glasgow (556 kilometer) Gruppe E: Bilbao og Dublin (1149 kilometer) Gruppe F München og Budapest (562 kilometer) Kilde: NTB

Nesten én prosent av Norges utslipp

NRK har sendt «regnskapet» til klimaforsker i Cicero, Borgar Aamaas. Han interesserer seg for klimaeffekter av transportsektoren og klimaeffekten av reisevaner. På oppfordring fra NRK lager han et regnestykke.

– En nordmann slipper ut i gjennomsnitt 10 tonn (CO₂-ekvivalenter) i året. Regnskapet for fotball-EM tilsvarer da 43.000 nordmenns utslipp i løpet av et helt år.

– Det er nesten én prosent av det norske utslippet i året, som er rundt 50 millioner tonn CO₂.

REGNET UT: Klimaforsker Borgar Aamaas forteller at utslippene tilsvarer nesten én prosent av det norske utslippet i året. Foto: Cicero

Aamaas mener «regnskapet» totalt sett ser fornuftig ut, men at det vanskelig å kvalitetssikre tallene fra Uefa. Han legger til at en halv million tonn ikke er så mye med tanke på hvor stort mesterskapet er.

– Spørsmålet er hvor store utslippene hadde vært hvis de inkluderte utbygging av stadion og utslipp i forbindelse med selve fotballfesten: mat, supportereffekter og annet, sier Aamaas.

Lite infrastruktur som bygges til EM

Det bygges kun ett stadionanlegg i forbindelse med mesterskapet i sommer. Det gir store utslag på klimaregnskapet.

– Det er veldig lite infrastruktur som må bygges for EM, kun Puskás Aréna i Budapest har blitt bygget fra bunnen av. Det har redusert klimaavtrykket betydelig, ellers ville mesterskapet hatt en enorm miljøkostnad i energiforbruk, betong og andre ressurser, opplyser Uefa.

SKEPTISK: Fotballpresident Terje Svendsen tviler på at det blir et mesterskap i fremtiden med dette formatet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Fotballpresident Terje Svendsen liker ikke EM-formatet som sprer mesterskapet utover store deler av Europa, og tviler på at det noe lignende blir å se i fremtiden.

– En ting er at det klimamessig ikke er bra, men det byr også på mange, store logistiske utfordringer. Det blir mange flyreiser og mye forflytning av folk. En kjempeutfordring for fansen som må belage seg på fly for å komme seg rundt, sier Svendsen.

– Bærekraftsperspektivet var ikke høyt på agendaen i 2012, men det blir det økt fokus på fremover.