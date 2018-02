Som spådd på forhånd, ble første medaljeøvelse for langrennskvinnene hovedsakelig en kamp mellom Charlotte Kalla og Marit Bjørgen.

Men rundt to kilometer før mål på 15 kilometer fellesstart med skibytte avgjorde Kalla med et superrykk i siste bakke, som ga henne flere sekunder. Bjørgen ga alt for å ta igjen den svenske konkurrenten, men den Kalla kvinnen holdt unna.

– Jeg hadde det som plan. Det er vanskelig å ha planer i fellesstarter, men jeg ville ikke vente så lenge. Det er et parti jeg er sterk i og når formen er som nå, da sitter timingen bra, forklarer den ferske gullvinneren til NRK.

– Jeg visste Charlotte ville stikke der, men jeg hadde ikke helt ryggen hennes. Det irriterte meg litt, for jeg måtte ha ryggen hennes der for å kunne henge på, sier Bjørgen.

Gleder seg over Kalla-gull

JUBLET: Marit Bjørgen var tydelig fornøyd med OL-sølv – hennes 11. olympiske medalje. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Hun klarte da ikke å forsvare OL-gullet fra Sotsji, men sikret sitt fjerde OL-sølv – og 11. OL-medalje. Bronsen gikk til finske Krista Pärmäkoski.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd med sølv i dag. I starten følte jeg meg litt tung, men så ble jeg bedre og bedre, forteller Bjørgen.

Da hun gikk i mål 7,8 sekunder bak Kalla, jublet hun først for seg selv. Så for venninnen – som hun raskt var borte hos og ga en stor klem.

– Vi er jo gode venner og snakker sammen ofte. Jeg føler like mye glede for Charlotte som om det var en av de andre norske som tok gull, erkjenner Bjørgen overfor NRK.

Hun innrømmer at de to nok er ganske like.

– Charlotte er veldig hyggelig. Jeg har hatt henne boende hos meg flere ganger. Hun er nysgjerrig, deler av sine erfaringer og gleder seg også over andres prestasjoner. Jeg har ikke et vondt ord å si om henne, skryter Bjørgen.

Skuffet

Kalla tok sin tredje olympiske gullmedalje.

– Følelsen er magisk. Det er så himla gøy å konkurrere når det flyter, forteller den svenske 30-åringen.

– Vi visste Kalla var i god form og det viser hun i dag. Jeg tror ikke det var noe Bjørgen kunne gjort i dag for å slå Kalla, mener NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Hverken Hedi Weng eller Ingvild Flugstad Østberg klarte å henge med da tempoet ble satt opp på sisterunden. Førstnevnte ble til slutt nummer ni, over 40 sekunder bak Kalla. Østberg ble nummer 11, nesten minuttet bak. Ragnhild Haga falt av før skibyttet etter 7,5 kilometer, og ble nummer 15.

– Jeg er ikke så veldig skuffa egentlig. Det er sånn som skjer. Jeg hadde ikke full klaff i dag. Charlotte er helt rå, forteller Weng til NRK.

– Jeg er jo skuffa over hvordan resultatet ble. Jeg ga alt jeg hadde, men det var ikke bra nok, sier Østberg.

– Dieselmotor

Kalla satt fart allerede på vei ut fra stadion, og etter bare drøye to kilometer begynte feltet på 62 kvinner å sprekke opp. Til og med Bjørgen ble liggende litt lenger bak enn man er vant til å se henne.

– Jeg liker ikke helt utviklingen her for Bjørgen som ikke kommer seg helt opp, uttalte NRKs kommentator Jann Post.

Bjørgen innrømmer at hun hadde det tungt i starten.

– Det var dieselmotor og jeg fryktet det verste selv også, men det var ingen fordel å ligge i front der heller, sier hun.

Men det varte ikke lenge. For da det var gått rundt fem kilometer lå Bjørgen plutselig først – tett fulgt av forhåndsfavorittene. Hun forsøkte å få noen andre til å dra feltet ut på den første runden i fristil, men måtte til slutt legge seg i tet for å holde farten oppe.

LÅ I TET: Marit Bjørgen måtte dra mye både i klassisk og fristil, men klarte ikke å henge på da Charlotte Kalla (bak) satte fart i den siste bakken. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Var nervøs etter tung økt

En etter en falt av i tetgruppa, men Kalla var ikke tom for krefter. Hun rykket til i bakken etter drøye 12 kilometer, fikk en luke og senket aldri farten.

– Jeg prøvde å tette luka, men det holdt ikke. Charlotte har vært sterk i hele vinter og var hakket hvassere i dag. Men jeg synes formen var overraskende bra i dag, jeg, for jeg hadde en litt tung økt på torsdag, så jeg var veldig nervøs og spent, avslører Bjørgen.

Dermed kom hun alene inn på stadion i kvinnenes første medaljeøvelse i OL. Hun tør ikke spå at det vil skje igjen.

– Jeg er innstilt på tøffe kamper her, og mange er i bra slag, men jeg skal bare forberede meg til neste renn nå, sier Kalla til NRK.

Neste gang de kjemper side og side blir på 10 kilometeren torsdag. Bjørgen håper hun kan gå enda fortere, men føler ikke på noen stor revansjelyst.

– Jeg hadde nok kanskje vært litt mer skuffa over et sølv for åtte år siden. Ting er annerledes etter at jeg ble mamma også. Det viktigste er å være der for Marius nå. I fjor gikk alt veldig bra, i år har det vært litt opp og ned. Men jeg er glad for å se at jeg kan kjempe om medalje i OL, forteller Bjørgen.