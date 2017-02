Kalla om Bjørgens knockout: – Får frysninger

Bjørgen og Kalla er gode venninner og konkurrenter. Her klemmer de hverandre etter løpet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Å vinne med 41 sekunder... Altså, det er så stort, sier Charlotte Kalla.

Svensken har nettopp tatt VM-sølv. Likevel virker hun nesten mer oppspilt over Marit Bjørgens fullstendige knockout på resten av feltet.

For selv om man er blitt vant til at Bjørgen vinner skirenn, så var seieren hennes på 10-kilometeren i VM noe for seg selv - selv for henne.

Bjørgen vant med den soleklart høyeste tidsdifferansen hun har vunnet med i mesterskap noensinne.

Kalla er så imponert at hun får blanke øyne når hun snakker om sin norske overkvinne.

– Jeg får frysninger når vi snakker om det. Det er en fantastisk reise Marit har hatt. Og i dag... Det er så stort, sier hun.

Var nervøs og bekymret

Dagens seiersmargin er faktisk alene større enn samtlige seiersmarginer Bjørgen har hatt på sine ti andre individuelle VM-gull - til sammen (37,7 sekunder).

Bjørgens seiersmarginer i VM Ekspandér faktaboks (Stafetter og lagsprinter er ikke medregnet) 2003 sprint 1,1 sek

2005 30 km jaktstart 8,9 sek

2011 sprint, 1,5 sek

2011 15 km jaktstart 7,5 sek

2011 10 km 4,1 sek

2013 sprint 2,3 sek

2013 15 km jaktstart 3,4 sek

2013 30 km 3,7 sek

2015 sprint 0,4 sek

2017 15 km 4,8 sek

– Jeg håper folk forstår hvor stort det var. Hun har vært sterk hele sesongen, men å lykkes slik som dette i et mesterskap, når alle andre har toppet formen, nei… Det er stort, sier Kalla og rister på hodet.

Bjørgen har vunnet 16 gull i sin karriere, men har aldri hatt en så god følelse under et mesterskapsrenn før. Det sier sitt.

– Jeg har faktisk ikke det, sier hun.

Dagens pall besto av Bjørgen, Kalla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som klinket til med en bronsemedalje i det som har vært en vanskelig sesong for henne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det var 10-kilometeren Bjørgen aller helst ville vinne i VM. Hun har nemlig hatt et ørlite kompleks for denne distansen, og har «kun» en mesterskapsseier i øvelsen fra før.

Det var blant annet derfor hun var så nervøs før rennet at hun hadde vondt i magen og nærmest ville trekke seg.

Hun fikk heller ikke gode svar i starten av konkurransen. Da hun fikk de første sekunderingene, ble hun faktisk litt bekymret.

– På førsterunden var jeg ikke sikker på at det skulle gå. Da tenkte jeg at fanken, jeg går jo fort, men jeg tar jo ingen sekunder! Jeg tenkte at jeg måtte gå enda fortere på andrerunden, forteller Bjørgen.

– En vanvittig følelse

Som sagt, så gjort. Bjørgen gikk i et tempo ingen var i nærheten av å kunne holde.

– Jeg hørte bare at det gikk fra seks til 12, 20 og 32 sekunder. Da begynte jeg å skjønne det, sier hun.

Bjørgen fikk blod på tann og ville bare gå fortere. Selv ikke da hun en kilometer før mål fikk se hva som sto på lappen til landslagstrener Eirik Myhr Nossum, ville hun senke farten.

– Der sto det bare «gull», sier Bjørgen.

Likevel fortsatte hun å presse seg så mye hun greide.

– Det er en vanvittig følelse. Du får bare mer styrke og får lyst til å gå fortere, forklarer Bjørgen.

36-åringen mener løpet hennes var perfekt. Hun er ikke alene om det. Heidi Weng skjønner knapt hva som gikk av lagvenninnen.

– Det virker som hun leker med oss, sier Weng og ler.

– Jeg håper ikke folk som ser på bare tror vi andre er fryktelig dårlige. Det Marit gjør i dag er helt utrolig bra, sier Weng, som ble nummer fire.

Man skulle kanskje tro at løpere som Kalla ble demotiverte av å møte en slik konkurrent, men slik er det ikke.

– Nei, jeg er bare glad. Jeg får oppleve å konkurrere på samme tid som Marit Bjørgen! Hun motiverer meg utrolig mye. Hun viser at bare du har viljen, så kan det rekke så langt. Marit har virkelig kjempet for dette, fastslår Kalla.