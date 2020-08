Kalassiger for Molde

Molde stoppa ikkje før dei hadde scora fem gongar i onsdagens eliteseriekamp mot Start, som til slutt enda 5–0. To mål kvar frå Ohi Omoijuanfo og Ola Brynhildsen, samt ein scoring frå Magnus Wolff Eikrem sørga for ein kalassiger på Aker Stadion. 5-0 sigeren gjer at Molde er tilbake på vinnarsporet etter tapet mot Sandefjord førre helg.