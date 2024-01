Fofana klar for Burnley

Den tidligere Molde-spissen David Datro Fofana er klar for Burnley. Spissen skal spille der resten av sesongen.

Det bekrefter Burnley i sine kanaler lørdag.

Fofana, som storspilte i Molde, ble hentet til Chelsea i januar i fjor, men fikk ikke mange muligheter i London-klubben. I sommer gikk han på lån til tyske Union Berlin, men for bare noen dager siden ble låneavtalen avbrutt, og nå er han klar for en ny låneavtale, denne gangen med Burnley.

21-åringen noterte seg for to scoringer på 17 kamper under låneoppholdet i Tyskland.

Burnley, som fredag kveld spilte uavgjort mot Luton, ligger nest sist i Premier League og håper nå at deres nye spiss skal hjelpe dem i kampen for å holde seg på Englands øverste nivå.