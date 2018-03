Juventus snudde kampen på tre minutter

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tottenham hadde det beste utgangspunktet, etter at det ble 2-2 i det første møtet mellom lagene. Det var dermed Juventus som hadde presset på seg før dagens kamp.

Etter ett minutt stillhet for avdøde Davide Astori var det klart for den første omgangen.

Snytt for straffe

Lagene hadde omtrent like mye ball, men det var Tottenham som så hakket best ut. Son Heung Min kom stadig ned på sin høyrekant og laget problemer for Andrea Barzagli. Tottenham vant i tillegg mange dueller med sitt offensive press.

Etter kvarteret kom Juventus-ving Douglas Costa gjennom Tottenham sitt forsvar og ble felt innenfor 16 meteren. Det italienske laget samlet seg rundt dommeren og skrek etter straffe, men dommeren vinket spillet videre. En feil avgjørelse.

Rett før pause var det istedet Tottenham som skulle få uttelling. Kieran Trippier fant Son Heung Min inne i feltet, som fikk en enkel jobb med å bredside ballen i mål. Juventus sine spillere samlet seg rundt dommeren på vei inn inn mot garderoben, for å klage på straffeavgjørelse nok en gang, til ingen nytte.

Argentinske helter

I den andre omgangen skulle de likevel få mye å smile for.

Drøyt 20 minutter ut i omgangen kom innbytter Stephan Lichtsteiner seg til et innlegg som traff Sami Khedira, som headet ballen videre til Gonzalo Higuain. Argentineren var sikker foran mål og satt inn utligningen.

Tre minutter senere ble Paulo Dybala spilt alene med keeper. Stjerneskuddet gjorde ingen feil alene med keeperen. Dermed sto det 2-1 til laget fra Torino.

Tottenham presset på det de maktet mot slutten, og kunne utlignet en rekke ganger, men Juventus sine spillere red av stormen og er dermed klar for kvartfinalen med den sammenlagte stillingen 4-3.

I den andre kampen som ble spilt i kveld vant Basel 2-1 mot Manchester City. Mohamed Elyounoussi utmerket seg med et mål og en målgivende, men det var City som gikk videre etter å ha vunnet 4-0 i den første kampen.