Skiforbundet slapp i dag listene over hvem som får gå verdenscuprennene på Lillehammer nå til helgen. Uttaket ga ikke mange overraskelser, selv om enkelte navn pekte seg ut.

Skiforbundet skriver blant annet at i samråd med trenerne, så har de kommet frem til at Mari Eide, Niklas Dyrhaug, Pål Golberg og Petter Northug jr. ikke skal konkurrere på Lillehammer.

– Vanskelig å forstå

Det betyr at Lillehammer foregår uten Petter Northug. Trønderen har sagt til det kjedsommelige hvor dårlig formen hans er, men overrasket med å gå inn til 2. plass på sprinten i Gålå i helgen.

I etterkant har han selv sagt at han ikke har noe i verdenscupen å gjøre ennå.

– Per dags dato er jeg langt unna å ta meg videre fra en prolog i verdenscup. Jeg ser ikke noe poeng i det, så da er det veldig liten vits å gå der, sa Northug etter sprinten på Gålå.

Det får NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn til å reagere.

SKEPTISK: Torgeir Bjørn synes det er et rart valg av Northug å ønske å stå over verdenscuprennene på Lillehammer. Foto: Anders Skjeringstad / NRK

– Jeg er litt overrasket over at han ikke selv ønsker å gå på Lillehammer. Han trenger riktignok trening, men minst like viktig er det at han går konkurranser mot de aller beste, sier Bjørn.

Han mener at det virker merkelig å stå over, og at det i verste fall kan tyde på karriereslutt.

– Jeg har litt vanskelig for å forstå Petters valg der, egentlig. Jeg vil tro han føler et behov for å gå konkurranser, og det kan jo tyde på at han er i ferd med å gi opp det her, og ikke tenker å gå verdenscuprenn før jul. Da begynner VM i Seefeld å spøke, og også karrieren, mener Bjørn.

Derimot får 19 år gamle Kristine Stavås Skistad gå verdenscup for første gang i år.

I fjor gikk hun sprinten i Drammen, som var hennes første verdenscupstart.

– Har ekstreme kvaliteter

– Det er fornuftig at hun får prøve seg mot de aller beste nå. Vi må huske på at VM i Seefeld har en spesielt lett sprintløype. Det kreves ekstrem fart på slutten, og det har Kristine vist at hun har. Vel så god fart som noen annen norsk jente på seniorsiden. Derfor trenger hun å lære seg det å gå i felt. Ved å gå flere verdenscuprenn, kan det gjøre at hun stiller på VM-sprinten i Seefeld, sier NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn.

VANT: Kristine Stavås Skistad (i midten) vant Norgescuprennet på Gålå, foran Amalie Haakonsen Oul (t.v.) og Kathrine Harsem (t.h.). Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Det norske sprintlaget har ikke overbevist i sesonginnledningen. Maiken Caspersen Falla ble beste norske i helga, da hun gikk inn til en 4. plass. Nesten samtidig knuste Skistad alle på Gålå under sprinten i Norgescupen.

– Det ser usikkert ut blant damene på sprint akkurat nå. Maiken Caspersen Falla er det sikre kortet, og bak der er det vidåpent. Kristine har disse ekstreme kvalitetene, som gjør at hun kanskje slår seg inn i VM-sprinten, mener Bjørn.

Bjørn utelukker heller ikke at Skistad kan være en medaljekandidat på VM-sprinten, dersom hun klarer å kjempe til seg en plass.