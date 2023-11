– Jeg reiste kjerringa fra i går. Det var skikkelig deilig. Jeg trives best når jeg har litt press og det stemte i dag, sier Arnekleiv til NRK.

Hun er ikke automatisk sikret plass til verdenscuprenn denne sesongen, det er det bare Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Knotten som er. Med dagens seier leverte i hvert fall Arnekleiv en god søknad til å ta en av de fire ledige plassene på laget.

– Jeg er nærmere nå enn i går. Jeg føler jeg har gjort det jeg er god for i dag, så får de ta ut laget etterpå, sier hun.

TALENTFULL: Juni Arnekleiv. Foto: NTB

Hun fikk med seg Marte Kråkstad på pallen. Totalt seks norske løpere får gå verdenscup i Östersund om to helger. Sportssjef Per Arne Botnan sier at «uttaket gir seg selv» etter dagens prestasjoner.

– Det sier seg litt selv at de skal gå, sier han uten å ville ta ut hele laget på lufta.

Beklaget til konkurrenten

Før start ble det spådd en duell mellom Ingrid Landmark Tandrevold og Lisa Vittozzi. Italieneren viste hvilken fantastisk skiskytter hun er, men de norske merket at ikke alt var som det skulle hos konkurrenten.

– Jeg vet ikke helt hva man skal si om det fluorforbudet nå, jeg tror forskjellene bare blir større og større. Jeg glei rett forbi Lisa Vittozzi. Hun sto stille. Vi hadde rå ski, beskriver Knotten om forskjellen på hennes og Vittozzis ski.

NORSK HÅP: Karoline Knotten. Foto: NTB

– Vi sa beklager til henne. Ingrid hadde snakket med henne. «Bra jobba, du hadde ikke gode ski», forteller Knotten.

Før denne sesongen ble det innført fluorforbud i skiskyting. Tandrevold sier at forbudet er bra med tanke på smørernes helse og klimaet, men er redd det vil øke forskjellene mellom de ulike nasjonene.

– Det er ikke nødvendigvis slik at vi nordmenn har bedre enn andre, men selve skiparet har veldig mye å si, og der er det kø om å få de beste skiene. Og det er ofte de beste som får det beste. Da er det søren meg utrolig vanskelig å gå med fluorfri smurning og matche de som allerede har bedre ski enn deg, sier hun og fortsetter:

– Det er urettferdig, rett og slett. For meg er det en fordel, på en måte, og jeg skal innrømme at jeg tenkte på det i dag. For det fluoren gjør, det er å utjevne de skiforskjellene som er - på mange områder, sier Tandrevold og forteller at hun merket enorme forskjeller på sine og Vittozzis ski.

STJERNE: Lisa Vittozzi. Foto: NRK

Italieneren ønsker ikke å henge seg for mye opp i de dårlige skiene.

– Jeg er likevel fornøyd. Jeg prøvde å holde fokus på skytingen og gjorde en god jobb. Det skjer av og til at skiene ikke er gode.

Vant tross ladekluss

Arnekleiv ville i utgangspunktet stått langt bak i køen i kampen om de beste skiparene fra fabrikkene. Hun har imidlertid klart å «snike» i køen, da hun arvet skiene til stjernen Marte Olsbu Røiseland etter at hun la opp forrige vinter.

Arnekleiv blir spådd en lysende karriere på skiskytterarenaen, og hadde bare lagvenninnen Tandrevold foran seg ut fra tredje skyting.

Da det hele skulle avgjøres på siste skyting, var det Arnekleiv som klarte å holde hodet kaldest. Tandrevold hadde et godt forsprang etter enorm gåing i løypa, men med to bom på fjerde skyting åpnet hun døra for konkurrentene.

Det utnyttet Arnekleiv, som fylte blinkene tross trøbbel underveis.

– Den serien til Arnekleiv er utrolig imponerende. Hun fikk ladekluss og stoppet opp på siste skuddet, men får den likevel ned. Det er utrolig sterke takter fra Juni, sier NRKs ekspert, Synnøve Solemdal.

Her får Arnekleiv ladetrøbbel Du trenger javascript for å se video.

Arnekleiv beholdt luken frem til mål og kunne juble for seier. Marte Kråkstad Johansen ble nummer to foran italienske Vittozzi.

– For en løper vi har å se frem til. Juni virker å ha et utrolig bra konkurransehode, hun tar sjansen med begge hender. Jeg er utrolig imponert, sier Solemdal.

Tandrevold endte på 4. plass.

– Det var ikke så langt unna. Jeg prøvde å være offensiv og gå på. Jeg får én bom og henger meg litt opp i det. Da bommer jeg på ett skudd til, men da var det desto morsommere at det var Juni som fikk det til. Det var stas at hun fikk det til, sier hun til NRK.