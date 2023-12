Hørte skuddet fra matsalen: – En preget Sturla tittet fram og sa unnskyld

– Jeg satt i matsalen, så jeg fikk det med meg ganske tydelig, forteller Juni Arnekleiv til NRK.

Gjennom veggene på hotellet i Lenzerheide hørte hun et smell. «Hmm, det var en rar lyd, kom det fra kjøkkenet?» tenkte Arnekleiv. Det tok imidlertid ikke lang tid før hun skjønte at lyden var fra et våpen.

Sturla Holm Lægreid hadde avfyrt et vådeskudd inne på utøverhotellet.

– Det var en preget Sturla som tittet fram og sa unnskyld, det var virkelig ikke meningen. Da skjønte vi alvoret med en gang, men det var ingen som var i nærheten av å bli skadet, forteller Arnekleiv.

LAGVENNINNE: Juni Arnekleiv. Foto: NTB

Irritert over manglende informasjon

Det var en tårevåt Lægreid som møtte NRK søndag formiddag. Han har snakket med sveitsisk politi, og fikk startnekt av Det internasjonale skiskytterforbundet som følge av vådeskuddet.

– Det er veldig kjipt. Det er kjedelig når sånt skjer, men det er jo riktig. Vi driver med en sport som potensielt kan ta liv, så alle sikkerhetsglipper må håndteres med strengest mulig hånd. Så jeg må bare ta konsekvensene av det som skjedde, sa Lægreid selv.

Norges skytetrener Siegfried Mazet forteller at dette er tredje gang han opplever noe slikt etter over 20 år i skiskyttersporten. Vådeskuddet smalt før fredagens sprint, men han fikk ikke vite om det før på kvelden.

TRENER: Siegfried Mazet i samtale med Sveriges skytetrener Jean-Marc Chabloz. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Vi har VM her neste år. Det er veldig viktig å være ærlige her, sier treneren og fortsetter:

– I går kveld var jeg veldig irritert over situasjonen. Det er veldig alvorlig for oss. Vi har gjort en stor feil. Jeg ble også irritert fordi jeg ikke ble informert med en gang det skjedde.

— Akkurat nå er det veldig tungt Du trenger javascript for å se video.

– Den største skrekken som skiskytter

Etter uhellet hadde det norske laget et møte. Der snakket de om hvorfor det skjedde og hvordan de kan sikre at det aldri skjer igjen.

– Det er veldig viktig med åpenhet rundt våpensikkerhet. Vi driver med det her hver dag og er sort sett alltid veldig nøye med sikkerheten. Vi utøvere vet selv hva slags skudd vi skyter med og hva de potensielle konsekvensene kan være, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Hun beskriver det som en vekker for henne og resten av skiskyttermiljøet. Nå ønsker hun å støtte Lægreid i en vanskelig tid og få gitt ham en god klem.

– Det er den største skrekken som skiskytter, at det skal gå av et skudd når det ikke er planlagt. Det setter nok en «støkk» i ham.

UTØVERHOTELLET: Det var her vådeskuddet ble avfyrt. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Tarjei Bø fortalte etter fellesstarten, der han ble nummer to, at han syns det var vondt å se at lagkameraten var lei seg.

– Han er en følsom fyr du ser det utenpå han når han ikke har det helt bra. Vi skal ta vare på han vi- Så har alle fått en vekker om at man må ha alt i orden, sier Bø.

Broren Johannes Thingnes Bø som vant rennet sier saken har preget laget.

– Det er veldig kjedelig, for det skal liksom ikke skje At det kan skje den beste blir feil det også. For det skal sitte så i blodet at vi ikke skal gjøre dette. Det er utrolig kjedelig for han at ha måtte stå over løpet. sier Thingnes Bø og legger til:

– Utad viser dette at vi tar dette på alvor.

Kritiske svensker

De svenske skiskyttersøstrene Hanna og Elvira Öberg fikk høre om skuddet i dag, og forteller at de aldri har vært i nærheten av å oppleve noe lignende tidligere.

– Jeg ble satt ut. Det er alvorlige saker, det er våpen vi holder på med. Det er en risiko knyttet til det å håndtere våpen feil, sier Elvira Öberg.

– Hva synes du om at de har fått ammunisjonen oppe på hotellet?

– Det skal uansett ikke skje. Det må være en «wake-up-call» for mange. Det er lett at man avdramatiserer litt når man tilbringer så mye tid med våpen som vi gjør, men man kan ikke slurve med rutinene, sier svensken.

SVENSK STJERNE: Elvira Öberg. Foto: NTB

De norske utøverne får vanligvis utleverte ammunisjonen på stadion. Denne gangen fikk de det på hotellet. Det fikk ikke svenskene.

– Vi har aldri fått ammunisjon på hotellet. Jeg fyller magasinene mine på standplass, og det føler jeg meg trygg på, forteller Öberg.

Sportssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund sier at de aldri kommer til å gi ut skuddene utenfor stadion igjen.

– Om det er en medvirkende årsak, det vet jeg ikke. Vi har i hvert fall sagt det nå, at heretter får de startnummer i bua og ammunisjon på standplass, slår han fast.