Julie Blakstad var klar for LSK - I kveld stjal hun poeng fra dem. 

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Trondheims-Ørn er historie. I kveld debuterte Rosenborg Kvinner med sin første offisielle kamp i Toppserien. Julie Blakstad har ikke hatt en eneste trening med lagvenninnene.

I serieåpningen fredag kveld, sørget hun likevel på egenhånd for at Rosenborg beholdt ett poeng mot en av forhåndsfavorittene i Toppserien.

19-åringen smilte bredt etter kampen.

– Det var veldig morsomt. Gøy å komme i gang med scoring. Jeg kom hit i går, så har ikke rukket så mye trening, men det var veldig å få komme inn å prøve, sier Blakstad etter kampen.

LSK startet best

Det var gjestene fra Romerike som startet best. Etter ti minutter spill får LSK et hjørnespark som havner hos Mimmi Löfwen. Svakt forsvarsspill og keeperspill sørger for at Löfwen har god tid på å sette ballen i mål.

Mimmi Löfwenius scoret det første målet for LSK mot Rosenborg i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Gjestene fortsetter å dominere og kommer til flere sjanser i førsteomgang. Det blir slått mange svake pasninger som gjør at ingen av lagene kommer særlig nærmere verken en økt ledelse eller utligning.

– Kampen bærer preg av at det er første serierunde. Vi har fortsatt en vei å gå, men det er tendenser i laget, sier Emilie Haavi i LSK til NRK i pausen.

Blakstad debuterer - og scorer

LSK fortsatte dominansen i andreomgang og kunne ha ledet 2-0. Etter 65 minutter spill kom nyervervede Julie Blakstad på banen for RBK. Og drøyt ti minutter etter får hun ballen på et løp på venstresiden, skyter ballen fra skrått hold. Ballen går i bue og LSK-keeper Ida Nordstrøm får hanskene på den, men ballen lander i mål.

I fjor var hun på det nærmeste klar for et låneopphold fra Fart til LSK. En klage fra en mostanderklubb til Fotballforbundet stoppet overgangen. I tillegg har Blakstad vært ettertraktet hos klubber utenfor Norge - deriblant Chelsea.

LSK-trener Hege Riise var tydelig skuffet etter kampen og ville ikke kommenter den mislykkede overgangen nærmere.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på nå. Vi ønsket Julie vi også, som mange andre, men hun valgte seg hit og det respekterer vi.

Blakstad fikk en perfekt start på livet i sin nye klubb.

– Hvorfor valgte du RBK?

– Det virket som et veldig bra opplegg og satsing nå. Det er gøy å være en del av en såpass stor klubb som Rosenborg og høre til en gruppe som vil noe, sier hun.