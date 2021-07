– Det er ikke overraskende, men det er synd at det er sånn. Samtidig er det godt at noen har fulgt med, stilt kritiske spørsmål og avslørt dette, sier Erlend Slokvik til NRK.

Den norske sportssjefen i friidrett snakker om innholdet i en pressemelding som ble sendt ut av Athletics Integrity Unit (AIU) torsdag. Den uavhengige organisasjonen som overvåker friidretten, har avslørt juks i kvalifiseringen til OL i Tokyo.

I pressemeldingen framgår det at AIU har fått inn 17 tips om saker som burde etterforskes som mistenkelige. Sakene stammer fra 16 land og omfatter 31 utøvere – deriblant fem stafettlag.

Etterforskningen har ført til at åtte kvalifiseringsresultater er blitt underkjent av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Det betyr at utøvere som var kvalifisert for OL i Tokyo nå kan strykes fra listene.

Pressemeldingen inneholder ingen informasjon om hvilke nasjoner eller utøvere det gjelder, eller om disse utøverne fortsatt er på de offisielle deltakerlistene for Tokyo-lekene.

NRK har sendt en henvendelse til WA med forespørsel om hvilke utøvere, konkurranser og nasjoner dette angår. WA henviser i sitt svar til AIU, som når har fått spørsmålene.

Ukorrekt tidtakning og feil oppmåling

AIU er mest kjent som friidrettens antidopingorgan, men overvåker også andre former for skittent spill. I disse tilfellene handler det ikke om doping.

Derimot skal det dreie seg om upålitelige målfoto, feil oppmåling av baner, ulovlig bruk av harer, bruk av ikke godkjent måleutstyr og ukorrekt tidtaking.

– Teamet vårt har vært travle med å identifisere, analysere og etterforske potensielle tilfeller av manipulering av konkurranser. Takket være det har AIU og WA nektet å anerkjenne flere diskutable kvalifiseringsresultater. AIU vil fortsette etterforskningen for å avgjøre om uredelig oppførsel var involvert, sier AIU-styreleder David Howman.

NRKs friidrettskommentator Jann Post er på ingen måte overrasket.

– Det man hører rykter om er at det jukses med vindmålere som dekkes til, mindre sand i gropa i lengde og tresteg, så man satser høyere enn man lander, og at det måles feil i alt som skal måles, alt fra lengde på løp til lengde på kast, forteller han.

Post påpeker at det av og til kommer oppsiktsvekkende resultater i små stevner på små steder med få folk til stede.

– Det vil det alltid være en viss skepsis til, fastslår han.

AIU ønsker seg nå enda flere tips for å kunne avdekke juks.

– Jeg vil takke alle som har kommet til oss med rapporter om mistenkelig aktivitet. Dette er et viktig arbeid for å beskytte integriteten i kvalifiseringsprosessen, sier Howman.

IKKE OVERRASKET: Norges sportssjef Erlend Slokvik.

Historier og rykter

Den norske sportssjefen er altså heller ikke overrasket.

– Vi kjenner jo til eksempler på kastere som har vært over kvalifiseringskravet med én centimeter én gang, men som aldri har vært i nærheten ellers. Og det er mange historier og mange rykter. Jeg tror det er en helt annen kultur, dessverre, sier Slokvik.

– Tror du dette pågår også i Norge?

– Nei, det har jeg ikke troen på. Vindmåling kan nok på mindre stevner være unøyaktig på grunn av manglende utstyr og kompetanse, men på toppnivå går det riktig for seg, sier Slokvik til NRK.

Rykter om manipulering av resultater i små stevner rundt om i verden gjennom mange år, er hovedårsaken til at WA har endret kvalifiseringssystemet til globale mesterskap og innført en offisiell verdensranking.

De såkalte OL-kravene er nå satt så høyt at det er vanskelig å klare dem. Startlistene suppleres ut fra verdensrankingen, der utøverne må ha resultater fra flere konkurranser for å komme med.