Jublet for seier – så fikk Henriksen baby-nyhet i garderoben

– Det er en stor følelse å bli far igjen. Kona har gjort en fantastisk jobb, og i tillegg latt meg være så rolig som jeg var. Og la meg spille kampene som var så tett på termin, sier Henriksen til NRK.

2-0-seieren over Kypros gjorde at Norge sikret gruppeseieren i nasjonsligaen og tar med seg fordeler på veien mot et mulig EM-sluttspill i 2020.

Men for Henriksen skulle kvelden bli langt mer spesiell.

– En stor dag

Det var lenge usikkert om Henriksen kunne fullføre landslagssamlingen, og trønderen sa til NRK i helgen at kona Anne Helene hadde det avgjørende ordet.

26-åringen er både stolt og imponert over kona. Henriksen forteller at han sto og hoiet i garderoben da han plutselig oppdaget beskjedene på mobilen.

– Det var litt rart. Jeg gikk til telefonen min og så at det var «plenty» med bilder og gratulasjoner. Da skjønte jeg jo at jeg hadde blitt far igjen. Det fortalte jeg til gutta, og da ble det jo enda mer jubel. Det er en stor dag for meg det her, sier Henriksen.

1-0: Ola Kamara var sist på ballen etter et nydelig angrep fra Norge.

Trekker frem samholdet

Trønderen er et eneste stort glis i pressesonen etter kampen. Seieren ga også en etterlengtet opptur for Norge, som nå får en ekstra sjanse til å nå EM.

Henriksen gir samholdet og kollektivet æren for fremgangen.

– Jeg synes vi har mange gode spillere nå i gode klubber og som er sultne. Og du ser vi har nye spillere som stepper inn og tar ansvar når noen er skadet. Det trenger vi, sier Henriksen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck ga også spillerne og støtteapparatet æren.

– Det er en hel gjeng som står bak. Det er ikke bare meg. Vi har et bra støtteapparat, og det er klasse over det spillerne har gjort, sier svensken.