– Hun har vært min konkurrent siden jeg begynte med sprint. Helt siden jeg begynte å gå verdenscup for ti år siden, så har hun vært blant de beste sprinterne. Hun var personen å slå. Jeg er utrolig glad på amerikanernes vegne, og utrolig glad det var de som vant, og ikke svenskene.

Maiken Caspersen Falla smiler over hele fjeset når hun snakker om Kikkan Randall, som sammen med Jessica Diggins vant OL-lagsprinten i Pyeongchang. Og det bare sekunder etter at hun med en oppgitt mine har snakket om dytten hun mener hun fikk av Stina Nilsson, som kanskje var avgjørende for at Sverige tok sølv og Norge en litt skuffende bronse.

VIDEO: Se innspurten i lagsprinten i NRKs nyhetssending. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se innspurten i lagsprinten i NRKs nyhetssending.

Gleden over den amerikanske suksessen handler om adskillig mer enn lettelse over at Sverige ikke vant.

– Fordi både Jessie og Kikkan er fantastiske jenter som prater med alle, sprer liv og glede og er rett og slett en glad gjeng som setter farge på langrennsmiljøet. De er fantastiske jenter, og jeg merker at jeg er glad på deres vegne, sier Falla.

– Betyr veldig mye for sporten

Marit Bjørgen og Kikkan Randall var begge i sitt første OL i 2002. Samme dag som Bjørgen tok sin 14. OL-medalje, tok altså Randall sin første.

– Hun gjorde et fantastisk godt løp i dag. Det er veldig gledelig, veldig fortjent og veldig artig.

– Hva tror du det betyr for USA?

– Jeg tror det betyr veldig mye, men også mye for sporten vår, sier Marit Bjørgen.

NYTT LAND PÅ TOPP:Stina Nilsson, Charlotte Kalla, Kikkan Randall, Jessica Diggins, Marit Bjørgen og Maiken Caspersen gleder seg alle over USAs første OL-gull i langrenn. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / NTB scanpix

Langrennsfamilien er ikke så stor. Å ha fått USA med på kartet er en berikelse. Jessica Diggins har stått fram som den store stjernen de siste sesongene, med knallsterke resultater og sitt vinnende vesen.

Men det var Kikkan Randall som banet vei.

En historie om vilje og tro

Historien om Kikkan Randall, er historien om at hvis du vil noe sterkt nok, er villig til å jobbe hardt nok og tror at alt er mulig – da er faktisk alt mulig.

– Jeg var tent av at historie ventet på å bli skrevet, spesielt for amerikanske kvinner. Jeg mente at det kanskje var en mulighet for å bli en av de beste langrennsløperne i verden. Det var spennende å ikke ha noen foran meg som hadde vist at det var mulig. Jeg ville prøve å gjøre det først, sa Randall da NRK satte seg ned med henne i Toblach for litt over et år siden, i januar 2017.

Og amerikansk langrennshistorie har hun til de grader skrevet.

21. januar 2007 tok hun det historiske steget opp på seierspallen i verdenscupen med tredjeplass på sprinten i Rybinsk.

I desember samme år brøt hun en ny barriere samme sted. I Russland sørget Kikkan Randall for USAs første verdenscupseier i langrenn for kvinner.

Så – 24. februar 2009 – tok hun sølv på VM-sprinten i Liberec.

Nervepirrende venting

Det var imidlertid i VM i Val di Fiemme i 2013 det virkelig store skulle skje. Med unge Jessica Diggins som makker, sørget Kikkan Randall for USAs aller første VM-gull i langrenn. Distansen var lagsprint i fristil.

Det var bare én barriere å bryte, og det den aller viktigste. I USA er ski-VM en parentes. Det er OL som gjelder.

Det var ventet at den første amerikanske OL-medaljen i kvinnelangrenn skulle komme i Pyeongchang. Amerikanerne har vært gode i verdenscupen.

Både Sadie Bjornsen, Sophie Caldwell og Jessie Diggins vant verdenscuprenn før de reiste til Sør-Korea.

Kikkan Randall vant ingen verdenscuprenn før OL denne sesongen, hun var ikke engang i nærheten. Tvert imot reiste hun til OL uten å vite om hun var god nok for verken stafettlag eller lagsprintlag.

– Det har vært nervepirrende, innrømmer hun overfor NRK etterpå.

– Jeg fikk ikke beskjeden før rundt 24 timer før løpet, forteller hun.

SPRER GLEDE: Kikkan Randall og Jessica Diggins har markert seg gledesspredere i langrennsmiljøet. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Fortsatte å tro

Mens Randall var selvskreven ankerkvinne under VM i 2013, var jobben fem år senere å gi Diggins et bra utgangspunkt.

Oppgaven var formidabel. Det var Marit Bjørgen og Charlotte Kalla hun skulle henge på. Det skulle hun normalt ikke ha klart ut fra det som hadde skjedd til nå i vinter.

Men så var det aller siste gang Kikkan Randall hadde på seg stafettsokkene. Aller siste mulighet til å bryte den siste barrieren. En mulighet som det bare for noen dager siden virket som hun ikke skulle få.

– Det viser at du bare må ta en dag av gangen og gjøre ditt beste. Jeg fortsatte å tro. Etter en sesong som egentlig gjorde det umulig, fortsatte jeg bare å tro. Det betalte seg.

Kikkan Randall kjemper mot tårene mens hun snakker. Følelsene bobler:

– Jeg er så glad for at jeg fikk gjøre dette med Jessie en gang til. Det er så ... WOOOW! ... det føles så godt.

– Skal ta med gullmedaljen og si: «Se!»

Det føles ikke særlig dårligere for Jessica Diggins, som ikke hadde noe valg da hennes store mentor og forbilde ga henne en unik mulighet.

– Da Kikkan satte oss i medaljeposisjon, tenkte jeg at jeg må prøve å få det til å bli en gullmedalje. Jeg ville virkelig få det til å skje for dette laget, sier Diggins.

Torsdag får de det synlige beviset. Det er mulig å bli olympisk mester i langrenn, også om du kommer fra USA.

Som Jessica Diggins sier det:

– Hvis vi kan gjøre dette, så kan flere også gjøre. Vi skal ta med gullmedaljen hjem og si: «Se!»