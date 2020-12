Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Norge vant gruppe D og tar med seg fire poeng inn i hovedrunden i EM, etter det som til slutt ble en åttemålsseier mot Romania.

– Det er deilig å komme inn. På en måte var jeg nervøs på hvor jeg selv sto, men underveis i kampen blir jeg rørt over hvordan alle vil at jeg skal lykkes, sier Lunde til TV3.

Ny inn i troppen, men ikke ny i laget: Katrine Lunde fikk sin 300. landskamp for Norge. Hun startet, men det ble bare fire redninger de første 30.

Får ros fra alle

Norge bommet på så mange store sjanser at landslagssjefen var irritert etter kampen. Men da Lunde stod for to strake strafferedninger, og håndballjentene satte opp tempoet, fikk de også et forsprang i andre omgang.

– En kopi fra gamle dager. Hun er tilbake, kommenterte TV3-ekspert Gunnar Pettersen.

VIKTIGE REDNINGER: Katrine Lunde utmerket seg utover i kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi må gi henne muligheten til å komme inn i mesterskapet. Hun har vært strålende i andre omgang, roste Oustorp.

Fire redninger i første omgang, ble til 11 i andre. Og til slutt kom festhåndballen også, for Norge vant til slutt med åtte mål. Og Katrine Lunde fikk prisen for banens beste spiller – 20 måneder etter at hun spilte sin forrige landskamp.

– Verdens beste keeper! Og måten hun kommer inn på er fantastisk, roser Heidi Løke.

– Jeg føler det resultatet lyver litt, men vi stenger bakover der i andre omgang. Vi har bautaen bak der tilbake, sier Mørk til TV3.

– Det var mange klasseredninger. Jeg er ikke overrasket, men jeg hadde ikke forventet det, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson på pressekonferansen.

– Får tårer i øynene

I mai i fjor ble Lunde båret hylende av banen i bronsefinalen i mesterligaen, men Vipers-profilen var hele tiden innstilt på å komme tilbake. Da EM-troppen ble tatt ut, manglet likevel Lunde.

SMERTER: Katrine Lunde ødela korsbåndet mot Mets i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nesten samtidig annonserte hun at hun var gravid. For en drøy uke siden kom den triste beskjeden om at keeperen hadde mistet sitt ufødte barn, og likevel meldte seg til disposisjon.

– Jeg har fantastiske folk rundt meg, både hjemme og på landslaget. Alle vil at jeg skal komme meg videre. Jeg får tårer i øynene når jeg ser hva jentene gjør for meg. Det føles godt å komme hjem til mine beste venner, sier Lunde til TV3.

Lunde har spilt lite internasjonal håndball etter korsbåndskaden, som hun var tilbake fra i juni. Nå ligger hun derimot godt an til å sette norsk rekord i antall landskamper. Karoline Dyhre Breivang har spilt 305.

MOT REKORD: Katrine Lunde fikk blomster av landslagssjefen før EM-kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Neste EM-kamp for Norge går torsdag, deretter er det kamp lørdag igjen. Oppsettet blir klart etter at gruppe C spilles ferdig tirsdag.

