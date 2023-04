Jostein Grindhaug opnar opp om prestasjonsangst: – Har den jævelen på skuldra

– Eg kjenner på det kvar veke og i kvar kamp. Eg har den jævelen på skuldra som støtt og stadig kviskrar meg i øyret og seier at: «Dette er ikkje bra nok, Jostein», fortel ein openhjarta Jostein Grindhaug til NRK.

50-åringen har vore meir enn halve livet i FK Haugesund. Nesten heile spelarkarrieren fann stad i Haugesund. Han la skoa på hylla i 2007, men vart ikkje lenge borte. Sidan 2009 har han anten vore hovudtrenar eller sportssjef i klubben.

Med seg på den lange reisa, gjennom alle opp- og nedturane, har han hatt med seg ein følgjesvein. Ein som fortel han at det han gjer ikkje er bra nok. Ein som motiverer han til å stadig gjere det betre.

Prestasjonsangsten står der på sidelinja saman med han. På godt og på vondt.

– Når den indre stemma kjem og fortel deg at du ikkje er god nok, blir det litt som gift. Du blir litt ete opp frå innsida, seier idrettspsykologen Dag Sørum.

«Er det verd det?»

NRK får bli med Grindhaug og Haugesund på trening i Karmøyhallen, ein 20 minutts køyretur unna Haugesunds stadion. Den engasjerte rogalendingen, som er inne i tolvte år som hovudtrenar, forlèt kunstgraset, kjem seg opp på tribunen og følgjer nøye med ovanfrå.

Perspektiv er viktig for han. Ikkje berre på treningsfeltet. Også i livet.

ENGASJERT: Jostein Grindhaug, Haugesunds trenar. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Dei siste åra har fleire og fleire fotballspelarar opna opp om den mentale helsa si. Døma er mange, og nyleg delte André Sødlund den sterke historia si med NRK.

Men det er ikkje like ofte fotballtrenarar opnar opp om angst og det å slite mentalt. Derfor er det viktig for Grindhaug å gjere nettopp det. Det er viktig å snakke om det, få det fram og klargjere det, seier han.

– Alle har sin måte å gjere det på. Nokon har trenarar, nokon har psykologar og andre har ingenting. Eg trur det å finne vegen som passar for kvar enkelt er det aller viktigaste. Eg prøver å halde meg så oppteken at eg slepp unna det verste tankekøyret. Når eg får litt for mykje fritid kan det gå gale, fortel Haugesund-sjefen.

Fotballtrenarar har ein einsam og utsett jobb, påpeikar Dag Sørum, som har samarbeidd med Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso) i årevis.

Det er ofte trenaren som får skulda når ting ikkje går bra. Det er heller ikkje alltid dei får æra når noko går bra. Og dei står der i skotlinja, veke etter veke. Dei får kritiske spørsmål frå media, blir skjelt ut av supporterar og er under press frå styret.

– Det betyr så uendeleg mykje for så mange. Det ligg mykje tyngde i det ansvaret du har. Då må du ha nokre mekanismar som løyser litt opp. Akkurat som Zalo i feitt, seier Grindhaug, og legg til:

– Av og til tenkjer du «Kva i alle dagar er det du held på med? Er det verdt det?». Det er ikkje alltid like kjekt. Det er ikkje det.

TØFFE TIDER: Det vart mykje motbør for Jostein Grindhaug på sidelinja førre sesong. Då har han det tøft, fortel han. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Går utover familien

Han har sett av bra med tid til intervjuet med NRK. «Det er eit stort og vidt tema», seier han. Men prestasjonsangsten har ikkje vorte noko som berre hemmar. Det har også vorte ein motivator.

– Den held meg på tå hev og held svolten ved like. Du må klare å vri det om til noko positivt. Eg liker frykta for å mislykkast. Den gir meg mykje, for eg vil ikkje vere der.

«Det blir litt mykje sirkus», er dommen over fotballen i dag. Då Grindhaug var aktiv fotballspelar på 1990- og 2000-talet var det noko heilt anna enn i dag. Fotballspelarar og trenarar blir til kvar tid analysert. Sosiale medium gjer at hets frå anonyme kontoar aldri er langt unna.

Og sjølv om mental helse ikkje var noko ein snakka om då, kan han relatere til dei som har det tøft i dag.

– Som fotballspelar hadde eg periodar der det ikkje var gøy lenger. Gleda og leiken med fotballen forsvann og det vart ein jobb, noko du skulle utføre. Og fotballspelarar i dag ... Det er dei moderne rockestjernene. Fokuset er så ekstremt frå media og omverda, seier han.

Familien blir ein fristad for tobarnsfaren. Men det er også dei det går utover når det luggar. Smilet sit ikkje alltid laust for Grindhaug, som mange ser på som ein moroklump. Ein som alltid har ein spøk på lur.

– Eg kan vel vere ein moroklump, men når det går dårleg ... Du blir litt meir vrang, sur eller mindre appetittleg enn normalt, seier han og ler.

SMILET PÅ PLASS: Jostein Grindhaug har vorte flink til å sjå ting frå den positive sida. Her er han før kampen mot HamKam, som gav han nok ein grunn til å smile. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Tidlegare i artikkelen nemnde vi at Grindhaug verdset perspektiv. Det er han oppteken av å sjå etter, og han finn det ofte på puben. Å ta ein øl og drøse med folk han ikkje kjenner så godt gjer seg.

– Det å høyre andre sine historier, ikkje heile tida fortelja mi, er god medisin, seier han.

Haugesund har starta 2023-sesongen med to tap og éin siger. Dermed er denne sesongstarten allereie betre enn starten på førre. Då innleidde Haugesund sesongen med fem strake tap.

– Det er då eg kjenner mest på presset. Ved fleire tap, noko du kan oppleve i ein klubb som Haugesund. Då vi hadde fem tap på rad i fjor var det blytungt. Men det er litt interessant òg ...

Han tek ein liten tenkjepause, smiler lurt, og seier:

– Du kan ikkje gøyme deg unna. I staden snur du på alt som er og tida er plutseleg inne for å rive fram alt du har under genseren, få fram kassa og seie dette er greitt. For du har ingenting å tape. Du snur det til noko positivt og plutseleg slår du nedanfrå og opp. Og det liker eg.

SER OPPOVER: Jostein Grindhaug, her frå 2-2-kampen borte mot Tromsø i 2019. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Trenarar står veldig åleine

Dag Sørum, som har mange års erfaring som psykolog for idrettsutøvarar på øvste nivå, rosar innstillinga til Grindhaug.

Altfor ofte knyter spelarar og trenarar sin eigen verdi til sin eigen prestasjon, meiner han.

– Det er ofte sånn det er, at dei får desse negative spiralane som ein går og kvernar på, seier han, og held fram:

PSYKOLOG: Dag Sørum. Foto: Privat

– Det er ganske tøft å vere den som er ansvarleg for resultata i ein klubb. Når du er så eksponert heile vegen er det tøft. Trenarar står veldig åleine når alt kjem til alt og har eit veldig fokus på å prestere. Og dei blir ekstremt sårbare om dei legg vekt på og vurderer eigenverdi med at det berre er verd noko når dei presterer.

– Det som går igjen hos fotballtrenarane som har gått til meg er den kraftige einsemda dei kjenner på. Men det er viktig for ein trenar å spreie presset litt utover og fordele det litt på alle slik at alle trekkjer i same retning. Viss ein får med seg alle på at det er samling i botn kan ein snu det til noko positivt.

Det har Jostein Grindhaug vorte god på. No ser han og «underdogen» Haugesund framover til å slå nedanfrå og opp.

Då trivst han.