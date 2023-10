Det stadfestar Sparta Rotterdam-trenar Jeroen Rijsdijk overfor NRK.

– Det er fint å sjå at han er teken med, seier han.

Landslagssjef Ståle Solbakken og NFF tek først ut 35–40 namn som utgjer bruttotroppen til det kommande landslagsuttaket. Der er Kitolanos namn med på lista.

Tysdag 3. oktober skal desse bli kutta ned til ein endeleg tropp, truleg på rundt 25 spelarar, når Solbakken offentleggjer troppen til dei kommande landskampane mot Kypros og Spania.

– Vorte ein komplett spelar

Sparta Rotterdam-trenaren er full av lovord om Kitolano, som har vorte ei viktig brikke og speler fast for laget som førebels ligg på sjetteplass i Æresdivisjonen.

– Han har energi, vinn mange andreballar, tek djupe løp og har vorte ein komplett midtbanespelar, seier Rijsdijk til NRK.

ROSAR ELEVEN: Jeroen Rijsdijk er glad for å ha Kitolano på laget sitt. Foto: NRK

Han var tidlegare assistenttrenar då noverande Ajax-trenar Maurice Steijn var i klubben. Saman med sjefspeidaren til klubben var det han som drog til Skien for å finsikte Kitolano før dei kjøpte han i juni i fjor.

– Han har ting å lære, og det veit han sjølv, men utviklinga hans blir betre og betre, seier Rijsdijk til NRK.

– Ekstremt populær

Ein annan som har late seg imponere, er Bart Kruijt, journalist i Voetbal International. Han dekkjer Sparta Rotterdam tett og meiner Kitolano har vorte ein av dei beste midtbanespelarane i Æresdivisjonen.

– Joshua er ein av dei viktigaste spelarane i dette Sparta-laget. Han er ekstremt populær, og eit av dei første namna Jeroen Rijsdijk skriv opp når han skal ta ut eit lag, seier Kruijt til NRK.

Kruijt fortel at Spartas oppsiktsvekkjande gode prestasjonar i ligaen dei siste to sesongane mellom anna kjem ein midtbanetrio av som fungerer svært godt.

Den består av Jonathan De Guzman som defensiv midtbanespelar, Arno Verschueren som offensiv midtbanespelar og Joshua Kitolano som boks-til-boks-spelar.

– Midtbanen til Sparta berre klikkar, det berre fungerer. Joshua er ikkje hovudmannen når det gjeld mål og målgivande pasningar, men er ekstremt viktig med gjenvinningane sine og uthaldet. Han er overalt på banen og det harde arbeidet hans gjer han utruleg populær blant Sparta–fans, seier Kruijt.

STORSPELAR: Joshua Kitolano har grunn til å smile. Karrieren hans er på rett veg. Foto: NRK

Solbakken: Steinhard konkurranse

Landslagssjef Ståle Solbakken vil ikkje røpe noko rundt Kitolano før uttaket tysdag. Men han stadfestar til NRK at han følgjer nøye med på Kitolanos prestasjonar i Nederland.

Solbakken påpeikar samtidig at det er ein knallhard konkurransesituasjon i akkurat posisjonen til 22-åringen.

– Vi ser nok meir på han som ein indreløpar og løpsmaskin, og mindre som ein ballfordelar. Og der er konkurransen steinhard. Han konkurrerer med spelarar som Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes og Hugo Vetlesen, seier Solbakken til NRK.

Han fortel at støtteapparatet til landslaget har sett Kitolano fleire gonger, både frå tribuneplass og via analyseverktøyet Wyscout.

Solbakken lét seg spesielt imponere av det han fekk sjå i U21-EM-et i sommar.

– Der var han ein av dei betre. Og meir tonegivande med ball enn han har vore i dei kampane vi har sett i den nederlandske æresdivisjonen, seier Solbakken.

HAR AMBISJONAR: Joshua Kitolano er med i bruttotroppen til A-landslaget. No har han ambisjonar om å spele seg inn i troppen. Foto: Nikola Krstic / NTB

Kitolano: – Ville vore ei ære

Sjølv er Kitolano spent før det kommande landslagsuttaket. Då NRK les opp namna på dei spelarane Solbakken listar opp som hovudkonkurrentar, byrjar han å glise breitt.

– Dette er spelarar som speler i ganske gode ligaer, andre typar spelarar enn meg. Eg er her for å konkurrere, og i botn og grunn handlar det berre om å leggje ned jobben. Fortener eg ein plass, så fortener eg ein plass, seier Kitolano til NRK.

– Fortener du ein plass?

– Det er det ikkje meg du må spørje om. Eg fokuserer på å jobbe på og vise at eg har noko der å stille opp med. Så får vi sjå, seier han.

– Kva vil det bety for deg å bli norsk A–landslagsspelar?

– Det er mange som drøymer om å spele for eit A-landslag. Frå ein kjem inn på kretslag, er det eitt mål ein jobbar etter, og det er å komme inn på eit A-landslag til slutt. Det ville vore stort. Eg har vore med på alle aldersbestemte landslag, så det ville vore ei ære.

GOD MEISTERSKAP: Joshua Kitolano vart av mange stempla som Noregs beste spelar i U21-EM. Foto: Nikola Krstic / NTB

– Håpar han er i troppen

Sparta Rotterdam-trenar Jeroen Rijsdijk har ikkje snakka med Ståle Solbakken enno.

Men han er trygg på at Kitolano kan gjere ein god jobb viss han blir teken ut.

– Eg kjenner ikkje til heilt kven han konkurrerer med, men han lærer og tilpassar seg fort, og gjorde det same då han kom til Sparta i fjor. Når han speler med betre spelarar, tilpassar han seg. Eg håpar han er i troppen, seier han.

Journalist Bart Kruijt meiner Kitolano har vorte så god at det berre er eit spørsmål om tid før han kan forsvinne frå Sparta Rotterdam.

– Det er klart at Sparta berre er eit mellomsteg for han. Førre sesong var han allereie ein av dei beste midtbanespelarane i ligaen, og viss han kan forbetre seg denne sesongen, er eg sikker på at ein større klubb vil komme for han, seier Kruijt.

– Det er også forståinga mi at Joshua kom til Sparta med planen om å bli i to år og deretter ta neste steg i karrieren. Han signerte ein kontrakt til 2026, så på denne måten kan Sparta tene ein god sum pengar òg. Joshua var eit stort kjøp for Sparta, men ingen angrar sjølvsagt på pengane dei betalte, legg han til.

Verdien kan auke endå meir viss Kitolano blir A-landslagsspelar for Noreg.

Uttaket blir offentleggjort tysdag klokka 12.