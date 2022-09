Skotske Josh Kerr sprang 1500 meter-finalen, som Jakob Ingebrigtsen vann. Det løpet gjekk berre ein halv time etter at nyheita om dronning Elizabeth II sin bortgang.

I pressesona etter løpet fekk Kerr beskjeden av NRK, og han reagerte umiddelbart.

– Du gav meg nyheita no. Det er veldig trist. Eg sender min kondolanse til familien. For ein rollemodell. Dette er tøffe nyheiter å ta inn til seg no. Det beklagar eg, seier Kerr til NRK.

– Trur du reaksjonen din er ein vanleg reaksjon i Storbritannia?

– Med tungsinn, ja, det er det. Men ho levde eit fantastisk liv og inspirerte veldig mange menneske. Eg er veldig takksam for ho, seier han.

NUMMER SEKS: Josh Kerr blei nummer seks i Diamond League-finalen på 1500 meter. Foto: Ashley Landis / AP

– Episk rolle

Dronning Elizabeth viste ei tydeleg interesse for britisk sport gjennom hennar 70 år som øvste leiar for det britiske monarkiet.

Ho har delteke på fleire sportsarrangement i både innland og utland, dela ut ei rekkje medaljar, og hatt ein ekstra lidenskap for riding.

I 2012 spelte ho ei stor rolle i gjennomføringa av London-OL i 2012.

Sebastian Coe, leiar for det internasjonale friidrettsforbundet, har sitt største minne av dronning Elizabeth frå dei leikane.

– Ho spelte ei episk rolle i opningsseremonien, ved å gå med på å gjere James Bond-filminga. Det sette standarden som dei mest uventa augneblinkane i alle opningsseremoniar, og eg trur den beste opningsseremonien gjennom tidene, seier Coe til NRK.

LEGENDARISK: Dronning Elizabeth i lag med James Bond-skodespelar Daniel Craig. Foto: - / AFP

Fekk beskjeden på tribunen

Coe tok imot beskjeden då han sat saman med britiske friidrettsfans under arrangementet i Zürich torsdag.

– Vi var alle triste, vi var mållause. Ingen av oss kan hugse ei tid i våre liv då dronninga ikkje var med oss. Ho var alltid til stade. Kontinuiteten og vennskapen ho delte med Storbritannia, og med så mange land over heile verda, vil bli sakna, seier han vidare.

I SORG: Sebastian Coe. Foto: Steph Chambers / AFP

– Kva vil du hugse mest av dronninga?

– Hennar liv er samanfatta med eit eksemplarisk engasjement for offentleg teneste og plikt. Eg kan ikkje kome på ein annan person som har bidrege så mykje, og gitt så mykje over ein lang periode. Og hennar generelle interesse og varme for menneske. Det er noko eg alltid vil hugse, seier Coe.

Han trur det vil vere ei sorgfull atmosfære når han omsider returnerer til England. Fredag kom beskjeden om at britiske myndigheiter erklærer nasjonal landesorg.

– Men eg trur også at folk vil reflektere varmt over bidraget hennar. Eg håpar familien kjenner igjen det bidraget Hennar Majestet gav, i den strøymande sorga og tungsinnet dei føler, seier han.

Fleire profilar i sorg

Australske Stewart McSweyn, som òg sprang 1500-meter-finalen, var prega av nyheita som kom torsdag kveld.

– Eg fann det akkurat ut. Det er veldig trist. Dronninga betyr mykje for oss, og ho har gjort ein fantastisk jobb. Ho var kjær, ikkje berre i England, men i Australia og i alle andre nasjonar.

BETYDDE MYKJE: Australske Stewart McSweyn hadde nære band til dronninga. Foto: HANNAH PETERS / AFP

– Det er trist å få beskjeden, men for ei arv ho legg bak seg. Jobben ho har gjort i så mange år er ganske utruleg å vere vitne til, seier McSweyn til NRK.

Fotballegenda David Beckham har møtt dronninga ved fleire anledningar. Han skriv dette på sin Instagram-profil torsdag:

– For ein uttømmande kjærleik og respekt vi såg gjennom hennar liv i teneste. Så knust vi føler oss i dag, viser kor mykje ho har betydd for menneske i dette landet, og rundt om i verda. Heilt til hennar siste dagar styrte ho landet med verdigheit og nåde, skriv han mellom anna.