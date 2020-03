Jørgen Skavlan mener man bør forholde seg til føre-var-prinsippet i Kollen

På mandag sa Helsedirektoratet at større arrangement i den nærmeste tiden kan bli avlyst som følge av koronasmitte. Kollen og Sprinten i Drammen var blant de to arrangementene som kunne bli avlyst.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa mandag kveld at det per da ikke var aktuelt å avlyse de to arrangementene, men at staten likevel kan gripe inn på et senere tidspunkt. I dag presiserer han at det gjøres løpende vurderinger.

– Vi har løpende kontakt med arrangørene i Kollen, og vi har også i dag hatt et møte med Oslo kommune, med fylkeslegen i Viken og med Folkehelseinstituttet. Det gjøres vurderinger fortløpende, sier Guldvog i dag på Helsedirektoratets pressekonferanse.

Ifølge daglig leder for Holmenkollen Skifest, Kristin Vestgren Sæterøy, er arrangørene innstilt på å gjennomføre.

Lege og debattant Jørgen Skavlan sier han ikke forstår poenget med et «føre-var-prinsipp» hvis ikke Kollen avlyses:

– Hvis ikke føre-var-prinsippet medfører å kansellere Kollen, så vet jeg ikke hva et føre-var-prinsipp er.

I en melding til NRK skriver Skavlan at WHO understreker at blant de tiltakene som fungerer for å unngå ytterligere smitte av koronaviruset, er det å begrense aktiviteter hvor mange mennesker møtes ett av dem.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

35.000 mennesker må vaske hendene

Jørgen Skavlan presiserer at et av de viktigste tiltakene for å begrense koronasmitte, er å ikke ha arrangementer som gjør at mange mennesker møtes på ett sted. Ifølge han er det 35.000 mennesker som skal vaske hendene i Kollen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nestleder i allmennlegeforeningen, Ivar Halvorsen, sier til NRK at de forholder seg til råd fra nasjonale helsemyndigheter.

– Jørgen Skavlan skriv på Twitter at «Hvis ikke føre-var-prinsippet medfører å kansellere Kollen, så vet ikke jeg hva et føre-var-prinsipp er». Hva mener dere om det?

KRITISK: Lege Jørgen Skavlan er kritisk til at skifesten i Kollen vil arrangeres som planlagt. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Dette er en løpende vurdering nasjonale helsemyndigheter må ta. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har god kompetanse, og det er en sånn vurdering som kan forandre seg, som man må ha et dynamisk forhold til. Derfor er det vanskelig å si at det er en opplagt løsning i dag som er annerledes enn det helsemyndighetene sier, sier Halvorsen.

– WHO anbefaler at man ikke samler store folkemengder på samme plass, slik som arrangement i Holmenkollen gjør.

– Ja, for hvert land er litt forskjellig, og derfor bør nasjonale helsemyndigheter ta slike avgjørelser. Det er en forskjell på en forsamling i Italia og en i Norge for øyeblikket, avslutter han.

Veier kontinuerlig opp risiko for økt smitte

Helsedirektør Bjørn Guldvog forteller at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kontinuerlig jobber for veie opp risiko for økt smitte opp mot omfattende inngrep.

– Det er to ting vi er opptatt av. Det ene er risikoen for økt smitte, det andre er kapasiteten til helsetjenesten i Oslo-området. Det er slik at vi kan gjøre vurderinger på nasjonalt nivå i forhold til slike arrangementer.

GIR RÅD: Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet sier det gjøres løpende vurderinger om Kollen skal arrangeres som planlagt. Foto: NTB Scanpix / NAINA HELEN JAMA

Helsedirektøren sier at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil bistå med deres råd, men at også kommunen må gjøre en vurdering.

– Vi er naturligvis på rådgiversiden og har mulighet til å treffe beslutninger hvis det er nødvendig, sier han.

Venter at arrangementet går som normalt

Daglig leder i Holmenkollen skifest, Kristin Vestgren Sæterøy, sier at de hele tiden forholder seg til de oppdateringene de får fra Folkehelseinstituttet, og at de forventer at arrangementet går som planlagt.

– Inntil videre forholder vi oss til det vi har fått beskjed om fra Folkehelseinstituttet, og det er at det ikke er noen planer om noen avlysning enda, og vi skal forholde oss til rutinene med god håndhygiene og rengjøring i anlegget, sier Sæterøy til NRK.

Ifølge smittevernloven kan ikke arrangørene selv bestemme dersom det blir vedtatt å avlyse arrangementer.

§ 4-1: «Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen, kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele landet eller for deler av landet.»

Konkurrerer for tomme tribuner

På grunn av et økende antall koronasmittede er flere store renn i avlyst i flere land.

Blant annet ble verdenscuprennene i skiskyting i tsjekkiske Nove Mesto denne uken er besluttet gjennomført for tomme tribuner som følge av virusutbruddet.

Det var ventet rundt 100.000 tilskuere til verdenscuprennene i Nove Mesto. Tsjekkiske myndigheter opplyser at det vil bli vurdert ytterligere tiltak rundt lignende arrangementer i dagene som kommer.

Også det tradisjonsrike Engadin Skimaraton, som inkluderer fem ulike skirenn fra 29. februar til 8. mars, er avlyst. Ifølge arrangøren skulle over 17.000 skiløpere deltatt.

– Så det er ikke farlig å gå på store arrangementer?

– Smittepresset i befolkningen nå er ekstremt lavt i Norge, så det er nok en veldig, veldig lav risiko, sa Guldvog.

Han utelukker imidlertid ikke at staten kan komme til å gripe inn på et seinere tidspunkt.

– Dette vurderer vi løpende, og vi har hatt en gjennomgang av det i det som kalles beredskapsutvalget for biologiske hendelser i dag, avslutter han.