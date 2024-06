For flere satt nok måpende igjen etter å ha sett forestillingen fra nordmannen på den andre etappen.

– Ufattelig, skriver danske TV2s Emil Axelgaard.

– Andreplass etter å ha vært i bruddet for andre dag på rad. For et beist, skriver sykkelentusiasten Mihai Simion på X.

Nå spås nordmannen en lys fremtid.

– Jonas Abrahamsen er for vill. Jeg nekter rett og slett å tro at Uno-X kan beholde han videre, skriver den danske journalisten Niels Nedergaard på X.

Abrahamsen har kontrakt med det norske laget frem til 2026. Det hører til sjeldenheten at ryttere bytter lag før kontrakten går ut.

Denne sykkelbragden, å lede både poeng- og klatrekonkurransen, har ingen nordmann gjort tidligere.

KAN GLISE: Jonas Abrahamsen har syklet seg rett inn i hjertene til både norske og utenlandske sykkelseere. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Det er ikke bare i utlandet folk måper av 28-åringen. Superlativene hagler i «Grenlandsplogens» retning også innenfor landegrensene.

Uno-X-lagets sjef, Thor Hushovd, var nesten fra seg etter søndagens etappe fra Abrahamsen.

– Dette er bare helt vilt!

– Kan ikke forvente så mye mer

Oppbyggingen til søndagens etappe var nesten som tatt ut fra et eventyr.

«Grenlandsplogen» stakk umiddelbart i dagens brudd. Ingen av hans konkurrenter i klatrekonkurransen var med. Da var klatretrøyen sikret og avstanden til konkurrentene økt.

Dermed ventet en nervepirrende kamp om poengtrøya i folkehavet i italienske Bologna.

Da franske Kévin Vauquelin støtet rett over én mil før mål, ble Abrahamsen hektet av.

Flere trodde muligheten for poengtrøya var borte, men nordmannen imponerte og tok en knallsterk andreplass på etappen da han spurtet fra resten av bruddkameratene. Han var 36 sekunder bak seierherren.

– Å få både spurttrøya, klatretrøya og en andreplass på de to første dagene i Touren ... seier hadde vært bedre, men man kan ikke forvente så mye mer, sier Abrahamsen til TV 2.

STÅR FOR MIRAKLER: Det kan nesten se ut som Jonas Abrahamsen kan gå på vann, her deler han hvert fall folkemengden opp på de lokale rundene i Bologna. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Helt vanvittig

Nordmannen står nå med 67 poeng i poengkonkurransen, mens Vauquelin har 60 poeng, ifølge Tour de Frances offisielle nettside. Den gule ledertrøya overtok Tadej Pogacar.

– Det er helt vilt. Det villeste jeg har sett! Han er gal, utbrøt en ivrig Dag Otto Lauritzen i TV 2 da han så Abrahamsen spurte inn til andreplass.

– Det er helt vanvittig. Jonas Abrahamsen er helt rå, tilføyer Hushovd.

UNO-X-SJEF: Thor Hushovd under presentasjonen av årets Uno-X-lag til Tour de France. Foto: Haakon Mosvold Larsen / NTB

Hvis man ville hatt muligheten til å stille i begge trøyene, ville nok «Grenlandsplogen» gjort det, men ifølge Tour-reglene må nordmannen nå ikle seg den mørkegrønne poengtrøyen.

Kjempet om seieren

Det ble spennende helt til målstreken med tanke på norsk etappeseier.

Inne på de lokale rundene i Bologna kjempet Abrahamsen om seieren, men over den siste kneika måtte nordmannen slippe Vauquelin.

Dermed glapp den første norske etappeseieren på fire år. I 2020 vant Alexander Kristoff den åpningsetappen i Tour de France.

ETAPPEVINNER: Kévin Vauquelin var sterkest på den andre etappen inn til Bologna i Tour de France. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Abrahamsen tok med seg likevel én seier på etappen: Han ble kåret til etappens mest offensive rytter.

– Franskmannen var sterkere i dag. Jeg og flere måtte slippe i bakken der, men jeg hadde rett og slett ikke beina til å følge, sier Abrahamsen til TV 2.

Etter søndagens etappe er nærmeste konkurrent i klatrekonkunkurransen, franske Valentin Madouas, elleve poeng bak Abrahamsen.

Slik det er nå beholder «Grenlandsplogen» klatretrøya frem til tirsdag og den fjerde Tour-etappen. Poengtrøya står i spill allerede på mandagens tredje etappe.