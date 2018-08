John McCain er død

Det melder NTB.

McCain var presidentkandidat for Det republikanske parti i 2008, men tapte mot Barack Obama.

Republikanaren har vore senator for Arizona sidan 1987. Mellom 1983 og 1987 hadde han sete i Kongressen.

Gjekk mot Trump

Under presidentvalet i 2016 gjekk John McCain mot Donald Trump. I 2017 stod McCain for den avgjerande røysta då Republikanarane sitt forslag til å erstatte Obamacare vart nedstemt.

McCain har også i andre samanhengar vore ueinig med den noverande presidenten.

I fjor vart John McCain diagnostisert med ein alvorleg hjernesvulst. Etter kvart vart svulsten operert vekk, men legane gav han likevel dårlege prognosar.

Trass i den alvorlege helsetilstanden møtte McCain likevel fleire gonger i Senatet.

Denne veka kunngjorde familien at McCain ville avslutte behandlinga mot sjukdommen.

Krigsveteran

McCain var også veteran frå Vietnamkrigen. Han overlevde så vidt då hangarskipet Forrestal i 1967 vart råka av ein katastrofal brann.

Same år vart han skote ned under eit bombetokt over Hanoi.

McCain sat som krigsfange heilt til 1973 og vart tidvis utsett fort tortur. Vietnamkrigen merka han fysisk for resten av livet.

Tok klimaet på alvor

Trass i si støtte til militære løysingar har McCain alltid vore prinsippfast når det gjeld motstand mot tortur. Det har nok å gjere med hans eigne erfaringar.

McCain var også ein politikar som tok trusselen mot klimaendringar på alvor.