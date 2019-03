Det bekrefter Riises manager, Erland, Bakke, overfor NRK.

– Avtalen var for fire måneder. Det var meningen at han skulle få litt erfaring som trener, og virkelig se om dette var noe for han. Selv om klubben i Malta er stor på Malta, er den liten i norsk og europeisk målestokk.

– I hvilke land ser han for seg at han vil jobbe, og kan en klubb i Norge være aktuelt?

– Han flytter jo til Drammen, så Norge er hvor hjertet banker, sier Bakke

Tre seire på åtte kamper

Etter 21 spilte runder ligger Birkirkara på en sjetteplass i maltesiske eliteserien.

Klubben har spilt åtte ligakamper mens nordmannen har vært sportsdirektør. Fasiten er tre seire, tre uavgjort og to tap.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– John Arne fikk full tenning etter disse månedene, leverte gode resultater og ser nå etter en ny klubb han skal kunne bryne seg på, sier Bakke.

Riise: – Jeg har lært utrolig mye

Til NRK sier Riise selv følgende:

– Det har hatt det helt fantastisk her på Malta. Jeg har lært utrolig mye og føler mer 100 prosent klar for større oppgaver. Om det blir Norge eller utlandet vet jeg ikke, men når skal jeg satse alt på å bli den beste treneren.

Bakke forteller at det er trener Riise ønsker å bli.

– Han har et kurs igjen, men har nå fått de nødvendige bekreftelsene han ønsket for å være sikker på at det er trener han vil bli.

Riise la først opp som fotballspiller etter et kort opphold i Aalesund, men ombestemte seg for å gjøre et kort comeback som spiller i den indiske klubben Chennaiyin. I mars 2017 var det definitivt slutt.