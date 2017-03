John Arne Riise legger opp – igjen. Det bekrefter han på sin blogg på Betsson.

I løpet av karrieren spilte Riise for Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL, Dehli Dynamos, Aalesund og Chennaiyin.

Debuten kom for Aalesund allerede som 16-åring før han startet proffeventyret som 18-åring i Monaco.

I Liverpool kom karrierens høydepunkt da han var med på å vinne mesterligaen i 2005. Riise har også vunnet FA-cupen, ligacupen og den franske ligaen. I 2006 fikk han Kniksen-prisen.

– Føles uendelig godt

Nordmannen er også den med flest landskamper for Norge. 110 opptredener med flagget på brystet fikk Riise og scoret 16 mål.

– Det føles uendelig godt å ha tatt en avgjørelse og jeg er takknemlig for at jeg kan velge selv når jeg vil slutte. Mange må gi seg som idrettsinvalid og jeg håper at alt er intakt når jeg starter mitt neste kapittel som sivilist, sier Riise til Betsson.

Ålesunderen la egentlig opp i sommer etter et opphold i Aalesund der han fikk spille med broren Bjørn Helge, men gjorde comeback i den indiske klubben Chennaiyin i høst. Der spilte han ti kamper og scoret ett mål.

VANT MESTERLIGAEN: Her jubler Riise etter å ha vunnet mesterligaen med Liverpool i 2005. Foto: THOMAS KIENZLE, Thomas Kienzle / AP

– Vil ikke spille bare for å spille

Men etter oppholdet måtte Riise innse at det var slutt.

– Jeg har følt det på kroppen en stund. Jeg har ikke den viljen eller det ønsket om å legge ned arbeidet som skal til for å spille på det høyeste nivået som jeg vil, sier Riise, og fortsetter:

– Jeg vil ikke spille bare for å spille. Jeg har et vinnerhode og da skal jeg vite med meg selv at jeg kan gjøre jobben, der er jeg ikke nå, mentalt, fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

Riise takker familie og venner for støtte gjennom karrieren. Det har vært mange oppturer og nedturer. Det er et øyeblikk han aldri vil glemme.

– Selvmålet mot Chelsea i Mesterliga-semifinalen.

Totalt spilte Riise over 600 klubbkamper i løpet av sin karriere.