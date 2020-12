Johaugs svar på den ramsalte kritikken: – Har lest så mye drit om meg

– Er du sjokka?

Slik svarer Johaug når NRKs reporter konfronterer henne med reaksjonene som kom etter at hun et døgn tidligere ble tildelt Egebergs Ærespris.

Det er tydelig at 32-åringen fra Dalsbygda har fått det med seg. Men hun nekter å la seg affisere av kritikken.

– Den er krass, ja, det skal jeg ikke stikke under en stol. Men som jeg har sagt før, de skal få lov til å mene det de mener. Jeg vet innerst inne hva som har skjedd i denne saken, og det vet alle mine nærmeste som støtter meg opp og fram, og da skal kritikerne få lov til å ha de meningene de har, sier Johaug etter den suverene seieren i norgescuprennet på Natrudstilen lørdag formiddag.

Klar tale fra verdensmester

Hun sier hun bare har lest overskrifter, ikke saker, men har tydeligvis fått med seg kritikken fra Olav Lundanes. Mannen med ti VM-gull i orientering var blant dem som gikk aller lengst.

På Twitter skrev han:

Til NRK sa Lundanes at han først og fremst mener det tok for lang tid før Johaug erkjente sitt ansvar etter den positive dopingprøven i 2016. Han mener derfor hun ikke oppfyller kravet om at mottakere av Egebergs Ærespris skal være gode rollemodeller for idrettens grunnverdier.

– Jeg mener at det å være et godt sportslig forbilde er å forstå antidopingreglene. Og jeg forstår at Johaug var irritert og ute av seg på den pressekonferansen, men å bruke et år på å innrømme skyld, det synes jeg er veldig upassende. Hvis vi skal holde på sånn, kan vi bare legge ned antidopingarbeidet, sa Lundanes.

KLAR TALE: Olav Lundanes mener det svekker tilliten til antidopingarbeidet at Therese Johaug fikk Egebergs Ærespris. Foto: NTB

– Var i en djup, djup, djup dal

– Jeg har null skyld, sa Johaug på en pressekonferanse 13. oktober 2016.

Etter lørdagens renn forklarer Johaug:

– Jeg var i en djup, djup, djup dal da jeg satt på Ullevaal, og visste ikke helt hva jeg hette og hva jeg sa da, for å være helt ærlig.

– Synes du kritikken er urettferdig?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg kan se meg selv i speilet og vet at jeg aldri har forsøkt å jukse, sier Johaug.

– Ble du opprørt?

– Nei, jeg bryr meg ikke, for å være helt ærlig. Det preller av meg. Jeg har lest så mye drit om meg oppigjennom. Jeg vet hvilke verdier jeg selv står for, understreker han.

FORSTÅR IKKE KRITIKKEN: Ole Morten Iversen mener Therese Johaug er en strålende rollemodell. Foto: Terje Pedersen / NTB

Treneren: – Urettferdig

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier han heller ikke er opprørt. Men i motsetning til Johaug, tar han et oppgjør med kritikken.

– Stort sett har jeg stor respekt for at folk har andre meninger enn meg, men i denne saken har jeg liten forståelse for en del av kritikken som har kommet. En bedre rollemodell for norske langrennsløpere enn Therese Johaug, har jeg knapt nok sett, sier han til NRK.

– Jeg synes det er mye urettferdig som skrives, men det viktigste er at Therese hever seg over det, og det er jeg sikker på hun klarer veldig bra, sier han.

Johaug vant lørdagens renn foran Helene Marie Fossesholm, mens Karoline Simpson-Larsen tok tredjeplassen.