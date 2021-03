Det var ikke mer enn en måned siden Therese Johaug ganske så sensasjonelt ble slått på samme distanse i verdenscupen. Den gang var det Jessica Diggins som overrasket og slo Johaug med to sekunder i Falun.

Derfor var det en ekstremt skjerpet Johaug som stilte til start på ti kilometer friteknikk i Oberstdorf tirsdag.

32-åringen ledet fra start til mål og tok sitt andre VM-gull i årets VM på suverent vis, med hele 54 sekunder ned til Frida Karlsson.

– Det er definitivt det beste skøyteløpet jeg har gått noen gang, sier Johaug etter monsterløpet.

Therese Johaug knuser alle konkurrentene! Du trenger javascript for å se video.

La en plan etter nederlaget

Mandag fortalte Johaugs bror Karstein om en revansjelysten gullvinner som hadde lagt en detaljert plan for hvordan hun ikke skulle bli slått på samme distanse i VM.

– Jeg fikk litt tyn etter Falun da, men det gjorde litt godt og, sier Johaug og smiler.

– Var du bekymra da du dro fra Falun?

– Ja, jeg kjente på en måte at jeg ikke var på mitt beste. Jeg var sliten både i kroppen og i hodet. Man blir litt usikker når man kjenner at kroppen ikke svarer på den måten man har lyst til. Samtidig visste jeg at jeg hadde noen uker på å hente meg inn til VM, sier Johaug.

De ukene brukte hun usedvanlig godt. For tirsdag presterte hun på et nivå som man knapt har sett maken til. Verken fra Johaug selv eller fra noen skiløper gjennom tidene.

GOD HJELPER: Analytiker og forsker Jan Kocbach er en viktig mann for det norske skilandslaget. Han har jobbet tett med Johaug inn mot VM-gullet. Foto: NRK

– Jeg har virkelig gått tilbake til basic der jeg har finterpet teknikk. Jeg har virkelig jobbet på hver treningsøkt. Så har vi jobbet mye med Jan (Kocbach), som analyserer løpene våre, forklarer hun.

Jan Kocbach er forsker ved NTNU Senter for Toppidrettsforskning, Olympiatoppen og Norce Research. Han jobber mye med sensor-basert analyse av langrennsløpere under trening og konkurranse, og med GPS-analyser inn mot ulike idretter.

Kocbach selv forklarer at de har jobbet mye med såkalt «pacing», som handler om hvordan man disponerer løpet sitt fra start til mål.

– Vi laget et opplegg og har jobbet mye med det. Fra det jeg så i dag, så gjør Therese akkurat det hun skal. Hun åpnet kontrollert og økte på etter hvert. I dag løser hun den biten helt fantastisk, sier Kocbach.

– Karstein skal ha mye av æren

Johaug snakket også varmt om broren Karstein etter løpet. Lillebroren var den første hun ringte etter Falun-nederlaget. Sammen med nevnte Kocbach og trener Pål Gunnar Mikkelsplass la de gullplanen.

BROR: Karstein Johaug har vært sentral i planleggingen frem mot VM-gullet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Karsten er den jeg diskuterer mest trening med, der han har med detaljerte excel-ark. Han ser på hvordan jeg har økt og hvordan jeg ser ut teknisk. Han skal ha mye ære for at jeg har klart i dette mesterskapet, sier Johaug.

Broren var naturligvis både mektig imponert og stolt over at planen som de la fungerte til punkt og prikke.

– Jeg blir veldig fornøyd sammen med Pål Gunnar (Mikkelsplass). Vi la en plan frem mot VM, så innfrir hun så til de grader. Jeg er veldig stolt på hennes vegne, sier Karstein Johaug.

– Smadrer dem sønder og sammen

NRKs kommentatorer var mektig imponert over det de så av verdens beste skiløper. Ingen var i nærheten av å true Johaug.

– Dette er et virkelig toppløp. Hun smadrer dem sønder og sammen. Det er en enorm prestasjon hun gjør her denne vårdagen. Hun er mer overlegen enn noen gang, sa Jann Post da Johaug gikk i mål.

De to kommentatorene slet med å finne store nok ord for å beskrive Johaugs utrolig løp, men Bjørn konkluderte med at han nok aldri har sett lignende.

– Det er det beste jeg har sett av Johaug. Jeg tror verden aldri har sett maken til langrennskvinne, sa Bjørn.

Pallen ble akkurat lik som på skiatlonen lørdag. Karlsson tok sølvet og fikk besøk av lagvenninnen Ebba Andersson på pallen.