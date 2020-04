– Nå er jeg ute og løper, vet du, sier en blid Therese Johaug når NRK ringer fredag formiddag.

Løping er en viktig del av treninga til verdens beste langrennsløper. Så god er hun til å løpe at hun tok NM-gull både på 10.000 meter og i terrengløp i fjor. Med tiden 32.20,19 under NM på Hamar kvalifiserte hun seg for årets friidretts-EM i Paris på 10.000 meter.

Umiddelbart etter løpet åpnet hun for en EM-satsing. Etterpå har det utviklet seg til å bli en konkret plan.

Derfor likte ikke Johaug beskjeden som kom torsdag kveld. Da ble nemlig friidretts-EM, som skulle ha vært arrangert fra 25.–30. august, avlyst på grunn av koronapandemien.

– Det er ikke sånn at verden raser sammen, men det er selvfølgelig kjedelig. Men jeg føler mest med de utøverne som skulle ha dette som sitt hovedmål denne sesongen, sier Johaug.

Skulle løpe mot Grøvdal på Bislett

Hun understreker at form og eventuell skadesituasjon ville vært avgjørende for om hun uansett ville løpt i Paris.

– Det er ikke gitt at jeg hadde stilt. Men det hadde vært en drøm å delta, sier Johaug.

GULLJUBEL: Therese Johaug fulgte opp NM-gull på 10.000-meter med et nytt gull under NM i terrengløp. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Etter de imponerende løpeprestasjonene i fjor har det vært mange arrangører som har jaktet på Johaug. Manager Jørn Ernst bekrefter at det tidlig kom en henvendelse fra Diamond League-arrangørene i Stockholm, riktig nok om å stille i et løp som ikke var offisiell Diamond League øvelse.

Det kom også en henvendelse fra Bislett Games, og den takket Johaug ja til. Der skulle hun løpe 3000 meter i samme felt som Karoline Bjerkeli Grøvdal. Der skal Grøvdal nå i stedet løpe solo i jakten på norsk rekord, i det alternativet stevnet som ble presentert torsdag.

– Hun fikk også en forespørsel fra Trond Mohn Games. Generelt har det vært utallige henvendelser om å delta i mosjonsløp og bakkeløp. Dusinvis, sier Ernst.

Hadde en plan

Ifølge Johaug selv var dette planen:

– Jeg hadde tenkt å løpe Bislett Games, NM og eventuelt EM. Ikke noe mer. Løpingen er avveksling og ny motivasjon, men det skal ikke gå utover langrenn. Det er jo en skaderisiko knyttet til å løpe mye på bane, påpeker hun.

LØPER MYE: Løping er en viktig del av langrennstreninga for Therese Johaug. Men baneløping har hun ikke trent på de siste åtte årene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fortsatt er ikke Johaug avvisende til å stille opp i noen løp, om det skulle dukke opp muligheter i løpet av sommeren. Men EM-drømmen er knust for denne gang.

Nå ser hun i stedet fram mot ski-VM i Oberstdorf til vinteren, som hun håper går etter planen.

– Blir det ikke VM, blir det andre skirenn. Og blir det ikke andre skirenn, så går det bra det også, sier Johaug – og påpeker at hun har mer erfaring enn de fleste med å trene mot fjerne mål, etter å ha mistet to sesonger på grunn av en dopingdom etter bruk av leppekrem.

– Jeg har vært igjennom dette i to hele sesonger. Jeg vet at jeg elsker å trene, elsker å være ute og elsker å utvikle meg. Veien er like artig, sier en fortsatt løpende Therese Johaug til NRK.