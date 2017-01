Johaugs hodebry: Anke kan ødelegge OL-drømmen

– Hvis det blir for lav straff, taler mye for at det blir en anke. Ut ifra taktiske beregninger burde man (Therese Johaug) kanskje sagt at man er fornøyd med 14 måneder, sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NRK.

Dette er ett av dilemmaene Therese Johaug og advokat Christian Hjort har stått overfor og kan møte på i forbindelse med den muntlige høringen med NIFs domsutvalg.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned en påstand om en utestengelse på 14 måneder. Men når Johaug og Hjort om litt entrer Brann-losjen på Ullevaal stadion, vil de kjempe med nebb og klør for full frifinnelse i dopingsaken.

Dermed blir det ekstremt interessant å se hva som skjer når domsutvalget kommer med sin avgjørelse i etterkant av høringen:

Johaug mener hun er uten skyld og vil derfor vurdere å anke dommen hvis hun mener den er for streng. Samtidig kan FIS eller WADA ta saken videre om de mener avgjørelsen er for mild.

– Stor risiko for Johaug

Men det er på ingen måte sikkert at skistjernen tjener på å gå videre med saken til appellutvalget og idrettens høyeste domstol, CAS (Idrettens voldgiftsrett), om hun er misfornøyd.

– Dersom påtalenemndas anførsel om 14 måneder blir opprettholdt i domsutvalget, vil Therese være uenig i dommen. Men det vil samtidig være en stor risiko ved å anke den internasjonalt med tanke på å rekke OL, sier tidligere NIF-jurist Morten Justad Johnsen, som nå er tilknyttet Bull & Co advokatfirma.

– Det blir en vanskelig vurdering for henne. Det kan bli en vanskelig situasjon, legger han til.

I et intervju med NRK i november sa Johaug nemlig at det er bare var to bokstaver i hodet hennes: «OL».

Ved en eventuell anke risikerer 28-åringen å få en dom som er langt strengere. Det kan i så fall knuse Johaugs drøm om å delta i OL i Pyeongchang i 2018.

Kan få fire år i CAS

Det er ventet at FIS og WADA følger Johaug-saken med argusøyne. De vil neppe gi seg med det første om de mener domsutvalget lar Johaug slippe for billig unna, tror Gunnar-Martin Kjenner.

– I dopingsaker er det slik at en nasjonal domsmyndighet ikke kan favorisere sin egen utøver ved å gi en mild straff. Da vil WADA og Det internasjonale skiforbundet svare med å anke saken til CAS, som da vil fatte en ny avgjørelse helt uavhengig av hva det norske domsutvalget har kommet frem til, sier Kjenner.

I teorien risikerer hun en straff på hele fire år om saken ender i CAS.

Johaug-advokat Christian Hjort sier til NRK at de først vil vurdere strategien når en avgjørelse fra domsutvalget er klart.

– Hva er det som taler for at dere skal gå videre med en sak om det ender med en dom?

– Det måtte være fordi vi er rykende uenig i resultatet domsutvalget kommer frem til, og at vi tror at dette kan endres innenfor den tidsramme som er fornuftig, svarer Hjort.