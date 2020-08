Johaugs Bislett-sko blir forbudt: – Må finne sko jeg kan springe med uten at det gir varige mén

– Jeg har egentlig ikke rukket å tenke så mye over det ennå, men jeg regner med det finnes andre sko man kan springe med, hvis jeg har lyst til det, sier Johaug til NRK.

Hun ankommer Sandnes og Blinkfestivalen så å si rett fra sommerferie i Lofoten.

Mens hun var der, vedtok Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) i forrige uke vesentlige endringer av skoreglementet – mindre enn et halvt år etter at de innførte et nytt reglement.

Fra 1. desember gjelder nye kravspesifikasjoner for hvordan en sko skal være bygget. Blant annet blir det forbudt å konkurrere på bane med en såle som er tykkere enn 25 millimeter.

Det betyr at skoene Therese Johaug løp i under «Impossible Games» på Bislett 11. juni i år ikke lenger blir tillatt å bruke. Det samme gjelder for øvrig skoene Sondre Nordstad Moen løp i.

BLIR FORBUDT: Både Therese Johaug og Sondre Nordstad Moen løp i sko på Bislett som fra 1. desember vil være forbud på bane. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Må utvikle nye sko

Johaugs skoleverandør Hoka bekrefter overfor NRK at de per nå ikke har en konkurransemodell som tilfredsstiller de nye kravene. De kan heller ikke løse problemet med å skreddersy et skopar for Johaug, ettersom reglementet krever at alle skomodeller det konkurreres i internasjonalt også skal være tilgjengelig for konkurrenter uten egen skoavtale.

Hoka er i samme båt som flere andre store skomerker – som nå må utvikle nye sko for sine topputøvere.

Reglementet som gjelder fram til 1. desember sier at piggsko kan ha en såletykkelse på 30 millimeter. Piggfrie løpesko, altså sko som primært lages for gateløping, kan være 40 millimeter tykke. Begge typer sko har vært tillatt å bruke på bane.

I gateløp vil makstykkelse forbli 40 millimeter. På bane blir 25 millimeter den nye grensa uavhengig av om løperne velger å løpe med eller uten pigger.

Vil unngå skader

Årsaken til regelendringen er «skorevolusjonen» som har funnet sted de siste årene, med Nike i førersetet. I nye Nike-modeller har såpass mange løpt såpass fort at det har blitt stilt spørsmål ved om skoene gir en trampolineeffekt.

Når Johaug har valgt å løpe baneløp i gateløpssko, handler det imidlertid om å få så god demping at hun ikke pådrar seg slitasjeskader som igjen kan få konsekvenser for langrennssatsinga.

– For meg handler det om å unngå å bli skadet og å finne en sko jeg kan springe med uten at det skal gi varige mén etterpå, sier hun.

EKSPERT: Henrik Nordtug kan mer om løpesko enn de fleste i Norge. Foto: PRIVAT

Tynnere såle vil i utgangspunktet gi større belastning og dermed også potensielt høyere skaderisiko, ifølge Henrik Nordtug, som er sjef på Löplabbet på Lade i Trondheim og blant Norges fremste eksperter på løpesko.

Samtidig mener han at en så god løper som Johaug vil tåle overgangen med riktig tilvenning.

– Hun har jo vært veldig bevisst på at hun ikke skal ta skaderisiko. Derfor springer hun ikke med piggsko og hun løper minimalt med baneøkter. Hvis hun nå ved neste korsvei vil prøve seg i et VM eller EM, må hun være mer villig til å ta en sjanse på å løpe i sko som gir større belastning, påpeker han.

Nordtug mener det vil være mulig å lage sko innenfor det nye regelverket som fortsatt gir god demping. Samtidig påpeker han at det vil bli mindre forskjell på sko med og uten pigger hva angår skadeforebygging hvis det utvikles piggsko som også nærmer seg en tykkelse på 25 millimeter.

Taper heller ti sekunder enn å bli skadet

Derfor mener skoeksperten at Therese Johaug like gjerne kan vurdere å løpe i piggsko.

– Har hun et ønske om å løpe enda raskere på sikt, må hun jo på et tidspunkt tørre å dra på seg litt hissigere sko også. For uansett hvordan du snur og vender på det, så er jo demping et krafttap, påpeker Henrik Nordtug, som selv driver med baneløping på NM-nivå.

Slik svarer Therese Johaug på det:

– Det hadde vært artig. Men hvor mye jeg kommer til å vinne på det om jeg blir liggende ei uke på sofaen i etterkant fordi jeg har så støle legger? Da kan jeg heller løpe ti sekunder saktere og leve med å bruke gode sko.

Derfor må hun også testet nye og tynnere sko før hun eventuelt bestemmer seg for om de gir henne god nok demping til at hun vil løpe 10.000 meter på bane.

Torsdag er det uansett rulleski og motbakke som gjelder i Lysebotn Opp.