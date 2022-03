Johaugs Birken-dilemma: – Hun er ikke på hjemmebane 

– Jeg vet ikke hva jeg skal gå for, sier Therese Johaug, lett smilende og litt usikker før kraftprøven over 54 kilometer fra Rena til Lillehammer lørdag.

– Frykten er at jeg går tom

Fredag hadde hun fortsatt ikke bestemt seg for hva hun kom til å velge. Alt avhenger av føreforholdene i Birken-traseen. Men valget kan være forskjellen på seier og en plassering lenger ned på resultatlisten.

VANT BIRKEN I 2015: Therese Johaug, her underveis i Birken for syv år siden. Den gangen vant hun med festesmurning. Foto: Heiko Junge / NTB

Og dersom det blir blanke ski og staking, innrømmer Johaug at hun gjerne skulle hatt flere spesifikke stakeøkter den siste tiden.

Det har det naturligvis ikke blitt tid til mens hun har stått midt i verdenscupavslutningen der det er stakefrie soner, brattere bakker og langt mer diagonalgang på festesmurning som gjelder.

– Frykten er at jeg går tom. At muskulaturen ikke er vant til den stakingen gjentatte ganger over så lang tid. Jeg er jo godt trent, det har ingenting med det å gjøre, men langløperne driver så spesifikk trening, sier 33-åringen.

– Ikke på hjemmebane

En av hennes kanskje nærmeste støttespillere i treningshverdagen er lillebror Karstein Johaug. Han mener søsteren har hevet nivået sitt i staking så mye at han synes det hadde vært moro om hun ga det et forsøk.

– Men det er noe annet med langløp. Hun har ikke den samme muskulære utholdenheten som langløpsspesialistene. Når du passerer to eller to og en halv time, så kan hun slite med å skape kraft i stakingen. Det er lettere å få krampe eller at musklene mister energien du vanligvis har, sier Karstein Johaug.

VIL AT SØSTEREN STAKER BIRKEN: Karstein Johaug, her avbildet tidligere i år. Foto: Annika Byrde / NTB

Han bruker et maratonløp som eksempel. Hvis du bare trener opp mot fem kilometer og ingen langturer, så vet man ikke hvordan kroppen responderer etter to eller tre mil.

– Hun er ikke på hjemmebane her, selv om hun har enorm kapasitet.

– Hun skal få 99 prosent sjanse

De som virkelig er på hjemmebane er Britta Johansson Norgren i Lager 157 Ski Team og Ida Dahl i Team Ramudden. Men kanskje mest av alt Astrid Øyre Slind i Team Koteng/Eidissen. Slind gikk til topps i Vasaloppet for snaue to uker siden.

BLANT FAVORITTENE: Astrid Øyre Slind vant Vasaloppet i kvinneklassen. Her sammen med Andreas Nygaard, som vant herreklassen for snaut to uker siden. Foto: Ulf Palm/TT / NTB

– Jeg forventer at det blir sykt hardt og ikke noe lureløp. Er jeg i samme form som under Vasaloppet skal jeg være med lenge. Men jeg forventer at Therese er den sterkeste, sier Slind, og utdyper hvorfor.

– Hun er den mestvinnende løperen gjennom tidene. Hun har vunnet alt og jo lengre det er, jo mer vinner hun. Det er vanskelig å se for seg at hun ikke skal vinne. Hun skal få 99 prosent sjanse og jeg én prosent.

– Nei, nei, hun er jo råsterk, kontrer Johaug når NRK formidler seiersspådommen.

– Astrid er i kjempeform. Jeg tror vi kan dele på den. Vi har våre styrker. Hun har styrken og herdingen som trengs. Mens jeg kanskje har bedre kapasitet.

Slind er ikke i tvil om hva slags føre hun ønsker: Et rent stakeføre.

– Jeg er jo herdet på å stake langt. Da har jeg en fordel, hvis man kan kalle det det.

PS: Fra klokken 07:30 lørdag morgen kan du følge Birken-sendingen på NRK1 eller nrk.no. Klokken 07:45 begynner herrene sitt løp, mens damene starter klokken 08:00.