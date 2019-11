Johaug reagerte på dette bildet: – Det var for dårlig. Noen annet ville være å lyve

Bildet i toppen av denne saken er fra den 10 kilometer lange intervallstarten på Beitostølen søndag sist helg.

To store profiler i Johaug og Weng fra elitelaget var «oppskriftsmessig» inne på topp seks-listen. Men hvor ble det av resten av landslagsløperne?

– Det er klart, ser man på totalen... Det var for dårlig lagmessig. Hvis vi kaller en spade for en spade. Noe annet ville være å lyve, sier Therese Johaug til NRK på en pressekonferanse torsdag kveld.

BETENKT: Therese Johaug, her avbildet dagen før verdenscupstarten i Ruka. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Evaluerer senere

For etter Johaug og Weng under premieseremonien stod juniorlandslagsløper Helene Marie Fossesholm og regionløper Anne Kjersti Kalvå. Kalvå for øvrig ble belønnet med billett til verdenscupen etter fjerdeplassen.

Regionløper Magni Smedås og rekruttlandslagsløper Tiril Liverud Knutsen fulgte på femte- og sjetteplass.

– Vi ladet opp til Beitostølen på forskjellige måter. Noen topper formen, andre går inn i den helgen med mye trening. Så får vi se de neste helgene. Da kan vi ta en evaluering på hvordan formen er på oss, sier Johaug til lagvenninnenes forsvar.

Svak innsats

Generalprøvene til de andre landslagsjentene før møtet med den internasjonale ski-eliten denne helgen lover imidlertid ikke godt.

På ti kilometer klassisk lørdag forrige helg var Astrid Uhrenholdt Jacobsen nærmest Johaug og Weng på en 11. plass. Det skilte over to minutter til suverene Johaug. Bak der igjen Kari Øyre Slind (12) og Ragnhild Haga (15).

Dagen etter – på samme distanse i fristil – delte Tiril Udnes Weng og Haga åttendeplassen. De var ett minutt og 18 sekunder bak Johaug.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her i samtale med langrennssjef Espen Bjervig under langrennsåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Ber ledelsen droppe klippekort

Torgeir Bjørn mener Johaug og Weng er der de skal være formmessig. Men han var skuffet over de andre eliteløperne på distanse for en uke siden.

– Forhåpentligvis er det bare fordi de tar de rennene som en ren gjennomkjøring og løfter seg til verdenscupstarten, sier NRK-eksperten, og er imponert over de mange lovende løperne under elitelaget.

– Vi står overfor et mulig generasjonsskifte. Derfor er det viktig at disse region- og rekruttløperne får muligheten i verdenscupen denne vinteren. Det er viktig at eliteløperne ikke har klippekort på plassene utover, sier Bjørn.

Trengte å blåse ut

Johaug avviser at landslagstrener Ole Morten Iversen måtte ta en alvorsprat med laget før de reiste til Ruka i Finland.

31-åringen forteller imidlertid at det var mange jenter på laget som ikke var fornøyd med hvordan de presterte. Hun er imidlertid snar med å påpeke at nå som lagvenninnene slipper opp treningen, formen spisses mer, så kan det komme en endring.

– Jeg har veldig troen på det. Jeg tror det blir en helt annen utgave av jentene etter forrige helg. Det handler om å få noen ordentlige skirenn for å blåse ut litt. Så blir det mer overskudd nå i helgen, sier Johaug.

LANDSLAGSTRENER: Geir Endre Rogn, her avbildet under en samling tidligere i år. Foto: Berit Roald

Ingen klippekort

Den første konkurransedagen i verdenscupen i Ruka fredag, ble en suksessdag sett med norske øyne. Maiken Caspersen Falla vant sprinten. Ane Appelkvist Stenseth ble nummer fire og Tiril Udnes Weng nummer seks i finaleheatet.

Landslagstrener Geir Endre Rogn var svært godt fornøyd og poengterte at de revansjerte en tung Ruka-sprint i fjor.

Nå venter altså første distanserenn lørdag. Han er like spent der.

– Jeg er trygg på at Heidi og Therese kommer til å levere bra. Men jeg tror mange andre også kommer til å gå fortere enn på Beitostølen, sier han, og svarer slik på om det er slik at eliteløpere kommer til å ha klippekort utover vinteren.

– Nei, nei. Det er det heller ikke nå. Men man ser på det som skjer på sprinten, det har skjedd mye siden Beitostølen for mange, sier han.