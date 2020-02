I stedet var hun ganske oppgitt i målområdet etter den 10 kilometer lange jaktstarten. Johaug har fortsatt en solid ledelse til Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Ebba Andersson i tour-sammendraget, men følte hun ikke fikk igjen for den jobben hun la ned i løypene søndag.

Kanskje kunne avstanden ned til den jagende trioen eller noen andre vært enda større.

Irritert

Johaug måtte nemlig brøyte spor for seg selv søndag, mens de som jaktet bak henne kunne hjelpe hverandre.

– Løypen var grei, men det var ikke mange fra løypepatruljen som hadde gått foran der.

– Forventet du en bedre jobb?

– Ja. Jeg tenkte mine tanker ute der.

– Var du irritert?

– Ja, jeg var det, sier Johaug.

TØFF KAMP MED SEG SELV: Therese Johaug, her under jaktstarten i Østersund. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Tunge forhold

Været ble nemlig en stor utfordring under damerennet i Østersund i ettermiddag. Det begynte å snø fra utøverne varmet opp. Det ga seg ikke der. Den lavet ned fra start til slutt på jaktstarten også.

Men ensom i front var det ingen løypepatrulje som bidro til å kjøre klassisksporene foran Johaug. Noe som skal skje.

Vil ikke lage overskrifter

Johaug forteller at hun sjekket været gjennom hele søndagen. Da hun plutselig så at det kom til å snø, ble hun fortvilet. Johaug er naturligvis klar over at hun driver med en utendørsidrett og at hun ikke kan gjøre noe med været.

– Men at løypepatruljen kunne vært mer på hugget, det kunne jeg ønske.

Når Johaug får spørsmål om hun var sint, svarer hun at hun «ikke ønsker å lage noen store overskrifter».

– Men løypeptrauljen redder spenningen nå?

– Ja, det tenkte jeg også på uti der, sier skistjernen.

I mål hadde hun i hvert fall tredje beste etappetid. Bak Anamarija Lampic og Frida Karlsson. Og fasiten i Ski Tour-sammendraget er at Johaug leder med et snaut minutt til Weng, Østberg og Andersson.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet på verdenscup tidligere denne sesongen. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Fungerer aldri

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier han synes det var positivt at arrangøren hadde en plan for løypepatruljen.

– Men jeg har et inntrykk av at uansett hvor vi er på verdenscup, så fungerer det med løypepatruljer aldri. Det var vel ikke noe voldsomt unntak her heller. Så det er klart at hun kunne tenkt seg litt mer hjelp – hun som startet først og skulle hatt alle fordelene, men så blir det motsatt.

– Hadde hun fortjent det?

– Jeg synes det. I toppidrett skal de beste ha en fordel. Her blir det en ulempe. Men ferdig med det, hun klarer det likevel, og måten hun gjør det på er imponerende. At de andre ikke klarer å ta inn noe på henne når hun går alene i dette været, er en prestasjon i seg sjøl.

FIS-TOPP: Renndirektør Pierre Mignerey, her fra Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

Vanskelig å tilby perfekt service

Renndirektør Pierre Mignerey har følgende beskjed til frustrert Johaug.

– Det er veldig vanskelig å bruke løypepatrulje, særlig når vi har så store luker mellom utøverne. Det er også vanskelig å finne løypepatrulje som kan gå i samme fart.

– For at det skulle ha vært effektivt, måtte vi ha hatt løypepatrulje rett foran henne. Som alle kan se, går hun ganske fort, og det er vanskelig å tilby perfekt service for alle i løpet. Jeg forstår, men det er også en del av sporten å konkurrere i ulike forhold, sier han.

PS: Det er hviledag i Ski Tour 2020 mandag. Touren fortsetter med en helt spesiell sprint i Åre tirsdag før det fortsetter med langløp fra Storlien til Meråker torsdag. Alt avsluttes med sprint og jaktstart i Trondheim lørdag og søndag om en uke.