Johaug elsker at kometen Skistad setter seniorene på plass

Stavås Skistad gjør fredag sin andre verdenscupstart når hun stiller på Lillehammer-minitourens første distanse, nemlig sprint fristil.

Den plassen har hun fått etter å ha bemerket seg kraftig i årets sesongåpning. Først på Beitostølen i midten av november. 19-åringen vant sprintprologen og ble nummer to i finalen.

Under Norgescupen på Gålå forrige helg hadde hun ingen problemer med å vinne sprinten enkelt. Skistad tok nesten ikke i på oppløpet i finaleheatet hvor blant annet landslagsløper Kathrine Harsem stilte.

– Ingenting som gleder meg mer

SKRØT AV TALENTET: Therese Johaug, her fra sin egen pressekonferanse torsdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

«En utøver for fremtiden», sier Therese Johaug – om den elleve år yngre kometen.

– Og det trenger norsk kvinnelangrenn. Spesielt på sprint. Hun er uredd, offensiv, tør å trykke til. Det er holdninger jeg elsker å se. Jeg synes det er utrolig moro at hun setter oss seniorer skikkelig på plass. Det er ingenting som gleder meg mer enn at vi får opp yngre jenter. Jeg har jo vært i samme båsen for mange år siden, sier Johaug videre.

Falt i verdenscup-debuten

Selv om hun ble gjenfortalt Johaugs rosende ord, var Skistad forbløffende rolig der hun satt i et hjørne under torsdagens såkalte mediemingling på Lillehammer.

Sist gang hun gikk verdenscup var i Drammen i mars sist sesong. Stavås Skistad ble nummer 51 i prologen. Den svake plasseringen skyldtes et fall. 19-åringen orket først ikke prate med journalistene, ifølge Drammens Tidende. Men etter å ha fått tenkt seg om, kom hun tilbake og stilte opp. Hun var ekstremt skuffet, sa hun til avisen. Fredag får hun muligheten mot verdenseliten igjen.

Saken fortsetter under bildet.

POPULÆR: Stavås Skistad ble omringet av journalistene under torsdagens medietreff. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Morsomt

Skistad sier til NRK at hun har høye forventninger til seg selv. På spørsmål om hvordan det er å komme inn i verdenscupsirkuset sier hun at «det er mye greier rundt, men man må bli vant til det også». Så smiler hun litt før hun svarer «ja» på om hun liker det.

Også Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg skryter av Stavås Skistads ferdigheter som skiløper.

– Det er jo morsomt at de synes bra om meg. Det hadde jo vært kjedelig hvis ikke, sier 19-åringen - og trekker forsiktig på smilebåndet.

Tror hun har noe i VM å gjøre

Det er mange skirenn som skal gås før VM i februar. Men det har allerede blitt snakket om at hun kan være moden for en plass i Norges tropp til Seefeld. Skistad vil ennå ikke prate for mye om mesterskapet som ligger noen måneder frem i tid.

SPURTSTERK: Stavås Skistad, her under Norgescup på Gålå for en snau uke siden. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Therese Johaug er imidlertid klar på at VM-løypa i Seefeld passer den unge Konnerud-løperen veldig bra.

– Nå skal jeg fokusere på junior-VM (i slutten av januar). Jeg har et perfekt opplegg dit. Så tar vi det derfra, sier Stavås Skistad.

– Hva kan du si om sprintløypa i Seefeld?

– Den passer meg perfekt.

– Har du noe der å gjøre?

– Det får bli opp til trenerne. Men jeg tror det, sier Stavås Skistad – og smiler godt.

– Ingen vet

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus, her fra langrennsåpningen på Beitostølen for to uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landslagssjef Vidar Løfshus er først og fremst opptatt av at det unge stortalentet må få prøve seg i verdenscupen nå. Han mener det blir artig å se hva hun klarer å prestere på Lillehammer. Han vil overhodet ikke legge press på en så ung løper.

– Hva kunne hun gjort i et seniormesterskap?

Det er det ingen som vet. Hun har nesten aldri konkurrert på dette nivået her. Men det blir en test på det fredag. Da går det an å svare bedre på det, sier landslagssjefen, som måtte se at de norske damene leverte langt under pari på sprinten i Ruka sist helg.

– Det er bra jentene blir pustet i nakken, konkluderer Løfshus.

Fredag klokken 09:30 startet kvinneprologen. Klokken 12:00 starter finalene.