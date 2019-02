– Ja, jeg føler det selv, sier Johaug, på spørsmål om den 18 måneder lange utestengelsen fra idretten har gjort at hun har vokst som utøver og menneske.

– Før var jeg på en måte her, sier Johaug, og viser med hendene.

– Men nå kan jeg ser meg mer utenifra. Se hva for noe hysteri vi holder på med, sier hun smilende til NRK.

Saken fortsetter under bildet.

POPULÆR: Fotografene fulgte naturligvis Therese Johaug dagen før hennes første mesterskapsløp på fire år. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Tenkte «herregud»

Hun forteller en historie fra da hun reiste for å se på lillebror Karstein gå NM i fjor. Hun hadde ikke vært på skirenn på lang, lang tid. Hun stod ute i løypa med stor, svart jakke slik at ingen skulle kjenne henne igjen.

– Jeg orket ikke mas og overskrifter på at jeg var på et idrettsarrangement. Jeg så rammene rundt det, smørere her og der, sekundanter som sprang overalt, løperne som kom og skulle ha drikke. Jeg tenkte «herregud». Da så du virkelig utenifra og inn hva det er som skjer, sier hun.

– Livet består av mye mer

Det er akkurat denne «utøver-boblen» hun gikk ut av da hun fikk den endelige dommen fra CAS i dopingsaken mot henne.

KNUST: Therese Johaug, her i Seiser Alm, etter at hun har holdt pressekonferanse og fått den endelig dommen fra CAS i dopingsaken mot henne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun forteller at helt siden hun var 18 år har alt handlet om ski og trening. Gikk hun et dårlig skirenn, eller gjennomførte en dårlig treningsøkt, så var det krise. Nå er det annerledes.

– Når jeg sitter her i dag ser jeg at «herregud, går det dårlig, så har jeg det faktisk bra». Jeg forstår at livet består av mye mer, har utrolig mange fine folk rundt meg, jeg har muligheten til å gjøre andre ting, jobbe med min egen merkevare og kunne hjelpe andre, sier hun.

Johaug får støtte av manager Jørn Ernst. Han mener hun har fått mer perspektiv på ting og at verden ikke går under av den minste ting.

– Det har ikke vært noe stort problem, men hun har senket skuldrene mer. Nå er det litt mer at livet går videre selv om ikke alt går etter planen, sier han.

– Annet syn på livet

NRKs Fredrik Aukland var trener for Johaug da hun var på juniorlaget og inn i seniorkarrieren.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han har også fulgt henne tett som ekspert de siste ni årene. Han opplever Johaug som mye mer reflektert enn tidligere og at hun har fått et annet syn på livet og idrettens posisjon.

– Da jeg jobbet som trener for henne som junior var hun ekstremt opptatt av trening og prestasjoner, noe hun hadde stor glede av. I dag har hun det fortsatt, men har også lært at livet har mer å by på, sier han.

– Jeg tror det er en styrke for Johaug. Hun har turt å ta avgjørelser som å ikke gå Tour de Ski. Det hadde vært helt uaktuelt for henne for noen år tilbake, sier Aukland.

– En annen jente

Johaug sitter på pressekonferansepodiet i Seefeld med selvtillit. Det er siste møte med mediene før 15 kilometeren med skibytte lørdag. Sesongen som har gått har vært som en drøm.

Johaugs situasjon der hun sitter i dag står naturligvis i sterk kontrast til det som skjedde 13. oktober 2016 på Ullevaal Stadion. Hun hadde akkurat levert positiv dopingprøve. Skiforbundet og hun selv holdt pressekonferanse.

Saken fortsetter under bildet.

DRAMATISK PRESSEKONFERANSE: Therese Johaug, den 13. oktober 2016, dagen det ble kjent at hun var tatt for doping. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Johaug erkjente ingen skyld og mente det var legens ansvar at hun hadde smurt krem som inneholdt det forbudte stoffet Clostebol på leppene. Når det gjelder ansvaret er det noe hun senere har gått tilbake på. Underveis i pressekonferansen i 2016 slo hun også hardt i bordet og skrek «jeg er uskyldig». Johaug gråt, var opprørt over det hele situasjonen.

Når NRK spør, i det bildet hun tegner av seg selv som en ny person, om hun er flau over situasjonen der hun banket i bordet for to og et halvt år siden, svarer hun slik:

– Ja. Jeg ser at det var en annen jente som satt der da. Jeg ville ikke gjort det samme i dag.

– Men det er vanskelig når du får en sånn beskjed slengt opp i ansiktet ditt og skal ta stilling til noe som er langt utenfor din verden. Det er mye følelser, du vet ikke hva dette er for noe, så mange ubesvarte spørsmål på hva som skulle skje. Du havner i en krisesituasjon, da reagerer vi alle sammen, sier Johaug.

– Idrett blir aldri det det en gang var

Hun trekker frem at hun ikke bare personlig skulle oppleve hva det innebærer å bli tatt for brudd på dopingreglementet. «Men jeg skulle dele det med hele Norge og langrennsverden», påpeker hun.

SIST VM-LØP: Therese Johaug suser over målstreken til gull på den 30 kilometer lange fellesstarten i Falun-VM i 2015. Siden har hun ikke gått ett eneste mesterskapsløp. Foto: Matthias Schrader / AP

Hun forteller at det var tøft å skulle vite at hun skulle være en del av samtaleemnene rundt frokostbordet til den jevne nordmann, avisoverskriftene hver eneste uke, og alle meningene. Hun slår deretter fast at «det er baksiden av å være en kjent person».

– Er det sånn med deg nå at det ikke er like viktig å prestere på toppnivå som før?

– Ja, det vil jeg si. Idrett blir aldri det det en gang var for meg, med det jeg har opplevd. Jeg har fått mer perspektiv på ting. Det er moro å gå skirenn, men jeg ser at livet byr på så mye mer, sier Johaug – som senere er snar med å understreke at hun ikke vil bli misforstått.

Hun stiller til start for å gå fort, men at det er slutt på tiden der hun kaster ski og «depper» over en dårlig dag.

Simulert mesterskapsløp

Dopingdommen var uansett ferdigsonet våren i fjor.

Siden det har Johaug kommet seg tilbake på landslaget. I sporet og i konkurranse har hun ikke sett seg tilbake. VM-sesongen 2018/2019 har vært som en dans på roser.

Og skal man tro Johaug er hun svært godt forberedt inn i mesterskapet. Det handler om at det er fire år siden sist.

Siden Falun 2015 har Lahti-VM og OL i Pyeongchang gått uten Johaug. Derfor har hun brukt hvert eneste renn fra november til nå og nærmest simulert at det er et mesterskapsløp.

Ingen tilfeldigheter

For eksempel har hun aldri, dersom hun har ledet med mye i en felles- eller intervallstart, aldri stoppet å jage og heller hatt et mål om å ta flere sekunder. Målet har vært å tenke seg en sekundstrid i Seefeld.

SEIER PÅ SEIER: For Therese Johaug, etter nok et råsterkt renn i Otepää etter jul. Foto: Raul Mee / AP

Hver gang hun har gått til et renn har hun – uansett forhold og destinasjon – tenkt at «dette er den snøen jeg har, det er disse løypene jeg har å gjøre med, disse er de skiene jeg har». Aldri klaget over noen ting hun ikke kontrollerer selv, bare for å forestille seg at hun er i VM i Seefeld.

I tillegg er nervene helt annerledes i et VM sammenlignet med verdenscup, forteller Johaug. Hun bruker tid på å visualisere løyper, både når hun ankommer stadion, tenker gjennom hvordan hun varmer opp. Ingenting har vært tilfeldig. Det betyr at hun har vært ekstremt fokusert enten om det er i Ruka, Beitostølen og Ulricehamn.

Lav målsetting?

Og nå har Johaug vært på plass i VM-byen en stund. Seefeld ble målet da hun fikk den endelige 18 måneder lange dommen høsten 2017.

Forventningene er enorme. På den siste pressekonferansen før lørdagens 15 kilometer forteller likevel Johaug at hun har mål om én individuell medalje og at det ikke bare er å spasere inn gull i et VM.

Selv etter en sesong hvor hun har vært helt suveren og vunnet hvert eneste distanserenn hun har stilt opp i.

Rival står over

Ekspertene og journalistene tilstede stusset. Lagvenninnene lyttet og lot Johaug beholde den målsettingen, men de vet ikke helt hvordan de skal angripe lørdagens konkurranse og er spent på hva slags fart Johaug setter fra start. Skistjernen fikk en rekke spørsmål på grunn av den uttalelsen, men Johaug holdt på sitt mål likevel.

Saken fortsetter under bildet.

KLARE FOR RENN: Lørdag venter 15 kilometer med skibytte for Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og trener Ole Morten Iversen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kort tid etter presseseansen i Leutasch, stedet hvor langrennslandslaget holder til, ble det også kjent at Johaugs kanskje største utfordrer om 15 kilometer-gullet, Ebba Andersson, står over distansen.

– Belastende

NRK-ekspert Torgeir Bjørn vurderer Johaugs uttalelser og egne mål slik:

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det betyr at hun kjenner at forventningspresset er belastende. Hun er nervøs. Men etter det hun har gjort i vinter, så skal hun gå for gull. Det gjør nok at hun føler presset enda mer.

– Tror du på henne når hun sier at én individuell medalje er målet?

– Jeg tror ikke hun er fornøyd med bare én medalje. Jeg tror hun blir skuffet hvis hun ikke tar minst ett individuelt gull. De gullambisjonene skal hun også ha, når hun har herjet med konkurrentene i hele vinter, sier Bjørn.

Vet det ikke er mange år igjen

Johaug drister seg også i NRK-intervjuet med å se litt lengre inn i fremtiden enn bare disse to VM-ukene i Seefeld.

Hun sier at det ikke blir snakk om noen karriereslutt med det første, hun får fortsatt mye igjen for å reise rundt med resten av landslaget. Johaug sier hun kjenner på at det er godt at hun hele tiden utvikler seg.

– Men jeg vet jeg ikke har ti år igjen av karrieren min. Jeg vet det ikke er mange år igjen, sier hun.

– Hvor lenge tror du at du har motivasjon til å holde på?

– Det er jo et OL lengre frem der. Jeg mangler et individuelt OL-gull. Det hadde vært moro å få med seg Beijing 2022. Så får vi se hva som skjer på veien dit, sier Therese Johaug.