Johaug: – Det går bedre og bedre for hver dag

Med en smilende Marit Bjørgen i spissen går landslagets i samlet flokk oppvarmingsrunder på påskeføret.

Therese Johaug står på noen meters avstand og ser dem passere.

Hennes treningsmakker, fortsatt på ubestemt tid, er lillebror Karstein.

– Jeg er vant til det nå. Jeg har levd sånn i et over halvår, og det går bedre og bedre for hver dag som går. Det er jo også lysere tider i vente nå. Da får du litt energi, sier Johaug til NRK.

– Forberede meg optimalt

Johaug og advokatene ønsker selv å få ankesaken opp i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) så fort som mulig, aller helst i juni, men saken er foreløpig ikke berammet.

I mellomtiden fortsetter hun treningen med lillebroren.

– Vi får se hva endelig dato blir. Så skal jeg forberede meg på optimal måte der óg, sier Johaug og smiler.

FORSVARER JOHAUG: Advokat Christian Hjort. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun har har hatt base på snøfylte Sjusjøen helt siden hun ble utestengt fra landslaget. I vinter, mens lagvenninne konkurrerte, reiste hun også til OL-byen Pyeongchang.

Her fikk hun forberedt seg på løypene hvor hun håper å være tilbake for å kjempe om gull igjen.

– Jeg har kanskje en liten fordel når jeg har vært der og sett løypene for neste år. Samtidig har vi dratt til OL og mesterskap der vi ikke har vært før, og det har også godt bra. Da jeg hadde muligheten til å gjøre det i vinter, så gjorde jeg det, og da må jeg prøve å dra det til min fordel, sier Johaug, som mener OL-løypene er tøffere enn antatt.

– Jeg synes folk dysser ned løypene og sier de er veldig lette, men det er litt hvordan du gjør det til selv. For min del synes jeg de er ganske vanlige.

– Vært helt rå

OL-drømmen er fortsatt avhengig av ankesaken i CAS. Dopingdommen på 13 måneder blir lagt til side, og nå skal nye dommere ta stilling til saken.

Nå er det også gått over et år siden Johaug testet seg mot de beste i skiløypene.

Og den tøffeste konkurrenten heter fortsatt Marit Bjørgen.

– Hun har vært helt rå, så hun blir vanskelig å slå. Jeg skal forberede meg på optimal måte, og gjøre mitt beste for å være med i toppen. Vi får se hvordan det går, sier Johaug.

– Er du nysgjerrig på hvordan du ligger an?

– Det hadde vært spennende å se hvordan man kunne gjort det, men sånn er det ikke. Jeg må fokusere på veien fremover og forberede meg på min måte. Så får vi ta stillingen når sesongen er over neste år, forhåpentligvis.