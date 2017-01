Johaug vil bruke samme argument som Sjarapova

Onsdag starter de muntlige forhandlingene på Ullevaal stadion.

Høringen vil fremstå som en ordinær rettssak med innledende innlegg, vitneforklaringer, bevisføring og prosedyrer (avsluttende innlegg).

KLAR FOR HØRING: Johaug-advokat Christian Hjort. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Antidoping Norge og Johaug er enige om de faktiske hendelsene, men domsutvalget skal ta stilling til graden av skyld.

Der Antidoping Norge mener Johaug utviste «ubetydelig grad av skyld», mener Johaug at hun er uten skyld og bør slippe utestengelse.

– Bør være vesentlig kortere

Hvis det likevel finnes grunnlag for utestengelse, vil Johaug-advokat Christian Hjort blant annet prosedere på det såkalte forholdsmessighetsprinsippet.

– Det er et prinsipp som også idrettens rettshåndhevere bruker å håndtere, og det fremgår av flere CAS-avgjørelser. Hvis det er uforholdsmessighet mellom et regelbrudd og en sanksjon, så må sanksjonen reduseres, sier Hjort til NRK.

Advokaten mener 14 måneders utestengelse bryter med prinsippet og vil overbevise domsutvalget om det samme.

– Ja, vår påstand er i første rekke at det ikke er grunnlag for å utelukke henne. Hvis det likevel er grunnlag for utelukkelse, mener vi det bør være vesentlig kortere tid enn 14 måneder, sier Hjort.

TENNISSTJERNE: Maria Sjarapova er utestengt frem til 26. april 2017. Her er hun avbildet under pressekonferansen i forbindelse med dopingsaken. Foto: ROBYN BECK / Afp

Sjarapova ikke hørt

Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson påpeker at forholdsmessighetsprinsippet er blitt prøvd som argument for redusert utestengelse i flere dopingsaker.

Senest ved tennisstjernen Maria Sjarapova, som ble trodd på at hun ikke brukte stoffet meldonium med vilje.

Hun fikk straffen redusert fra to år til 15 måneder i CAS (Idrettens Voldgiftsrett), men argumentasjonen med forholdsmessighetsprinsippet ble avvist.

– Det er ikke lett å sammenligne saker direkte fordi faktum alltid vil være forskjellig. Men det som ble sagt av CAS, er at forholdsmessighetsvurderingen tas hensyn til med tanke på utestengelsens lengde, sier Mackenzie-Robinson.

– Kan det likevel virke formildende?

– Det er vanskelig for meg å spå. Det blir interessant å høre hva Hjort har å si om forholdsmessighetsprinsippet. Det er blitt prøvd for CAS før i flere sammenhenger og ikke nødvendigvis med særlig hell, sier juristen.

– Avhenger av omstendighetene

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner beskriver avvisningen i Sjarapova-saken som «definitivt et relevant moment».

Samtidig påpeker Kjenner at minimumsstraffen ved påvist bruk av anabole steroider er 12 måneder – med mindre produktet er sabotert eller forurenset.

Hjort understreker at straffenivået avhenger av omstendighetene i hver sak.

– Vi mener 14 måneder er for strengt og at det er forhold i saken som begrunner at man også bør gå under minstestraffen på 12 måneder, fordi straffen ellers vil være i strid med forholdsmessighetsprinsippet, sier Hjort.

– Du kan finne avgjørelser der prinsippet ikke når frem, og andre saker der det er vektlagt i en annen retning. Jeg er klar over at det ble forkastet i Sjarapova-saken, men vurderingen er veldig avhengig av omstendighetene, sier Hjort.