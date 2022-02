Johaug vant sekundstrid mot russisk rival: – Ikke rett at de får gå

Johaug brølte av glede da klokka viste at hun slo russiske Neprjajeva med 1,2 sekunder på den 10 km lange intervallstarten i Lahti søndag.

Etter halvgått distanse ledet Johaug med 9,6 sekunder på Neprjajeva. Etter 8,7 km hadde ledelsen krympet til 5,5.

Men til tross for en sterk avslutning av Neprjajeva, holdt altså Johaug unna for den russiske verdenscuplederen – og fortsatte der hun slapp i OL. Johaug tok som kjent gull på samtlige tre distanserenn i Beijing.

– Det var deilig å få de sekundene på min side. Jeg ledet jo stort sett hele veien og var maks uheldig med at jeg startet og Neprjajeva rundet og fikk ryggen min ut. Så jeg føler vel det var en fortjent seier, sier hun til NRK.

SLÅTT: Verdenscupleder Natalja Neprjajeva. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

– Helt feil

Så innrømmer hun at hun helst vil slippe å konkurrere mot russere nå, på grunn av den russiske krigføringen i Ukraina. Johaug støtter Norges Skiforbunds oppfordring om at russerne skal holde seg unna verdenscupen i Drammen og Holmenkollen til uka.

– Jeg synes synd på utøverne, først og fremst, jeg skjønner jo at de ikke har noe med dette å gjøre, sier hun riktig nok først.

– Men på en annen side synes jeg det er helt feil. De fronter jo landet sitt og flagget både på brystet og i panna. Og at et land også skal herje på sportsarenaen og kjempe om seirer og fronte landet sitt i den situasjonen vi står i, det mener jeg er helt feil, fortsetter hun.

Så kommer Johaug med sin konklusjon:

– Jeg føler med utøverne, men det samtidig at det ikke er rett at de skal få gå. Idretten står høyt i Russland, det vet vi. Og det Russland gjør nå er helt forferdelig når du ser TV-bildene.

Lørdag gjorde en av de russiske landslagstrenerne, Jegor Sorin, det helt klart at Russland har planer om å stille på verdenscup i Norge, til tross for at de er erklært uønsket. Det internasjonale Skiforbundet (FIS) lar inntil videre russerne konkurrere.

Tynt bak Johaug

Johaug vant altså rennet. Samtidig ble 10-kilometeren ny bekreftelse på at det for tiden er tynt i rekkene bak Johaug i norsk kvinnelangrenn. Nest beste norske ble nemlig Silje Theodorsen på en 18.-plass.

Heidi Weng ble bare nummer 19 i sitt første renn etter at hun måtte droppe OL på grunn av korona.

– Det var grusomt. Det er jo to måneder siden sist, sier Weng til NRK.

For svenskenes yndling Frida Karlsson ble det også en ny mørk dag. Kvinnen som kjempet jevnt med Therese Johaug før jul, endte 1.32 bak på en 16.-plass.

– Jeg visste egentlig at jeg ikke skulle ha noen forventninger i helgen bortsett fra å krige seg igjennom. Jeg har liksom ikke en pigg kropp å gå med nå og det er frustrerende. Jeg vil jo bare at det skal funke, sier Karlsson.