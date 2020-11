Svahn raste mot Andersson etter fall og vil ha full oppvask: – Jeg skrek mest, jeg skrek rett ut

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Johaug gikk rundt i ti kilometer i de finske løypene i ensom majestet. Det var ingen som kunne gjøre noe med henne.

Drama

Mer spennende var duellen om de to siste pallplassene. Der oppstod det et drama TV-sendingen ikke fikk plukket opp. Det var bare noen få kilometer igjen da syv utøvere lå tett i tett. Blant dem Ebba Andersson, Rosie Brennan, Frida Karlsson, Natalia Neprjajeva, Tatiana Sorina, Maja Dahlqvist og Linn Svahn.

Alt lå til rette for to svensker bak Johaug på pallen. Svahn og Dalhqvist er blant verdens beste spurtere. Men i en av de siste utforkjøringene var den svenske duoen ute av bildet og satt ut av spill. NRK-kommentator Jann Post antydet at det måtte ha skjedd et uhell og noe dramatisk hadde skjedd.

Forsvant ut bakveien

Det skulle vise seg å være riktig. Selv om Sorina dro det lengste strået i duell mot Andersson om andre- og tredjeplassen, handlet alt om hvorfor Svahn og Dahlqvist endte på syvende- og åttendeplass.

Dahlqvist var svært skuffet og bekreftet i pressesonen at det var snakk om et fall. Svahn forsvant på sin side først ut bakveien ut av målområdet. Da en reporter fra Aftonbladet forsøkte å få en kommentar, responderte hun slik:

– Ikke prøv deg! svarte Svahn.

FORSVANT: Linn Svahn, her etter søndagens jaktstart. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Raste mot Andersson

Etter å ha tatt seg en solid pause utenfor stadionområdet, returnerte Svahn til pressesonen og intervju med NRK. Der var hun ikke nådig mot en svensk lagvenninne.

– Jeg tror treneren vår må lære oss å gå, for det er visse som ikke kan det i laget.

– Hvem kunne ikke?

– Ebba (Andersson).

– Det var Ebba sin feil?

– Ja, det synes jeg.

TILBAKE I PRESSESONEN: Linn Svahn kom tilbake til mediene etter å ha tatt seg en pause for seg selv. Foto: Andreas Hagen / NRK

– Hva skjedde?

– Vi krasjet.

– Hva gjorde Ebba?

– Det så jo de i skogen der. Det gikk fort der, så vi puttet ut stavene og da gikk jeg ned i spagaten. Fordi jeg ble felt av skiene, og det ble jæklig surt.

– Hva gjorde du da?

– Jeg skrek mest. Jeg skrek rett ut. Det var 100 meter frem da jeg ramlet, og det gikk så fort, så da har man til å hente det inn igjen, sier Svahn og mener hun kunne tatt andreplassen om fallet ikke hadde skjedd. Hun svarer deretter «nei» på spørsmål om hun har snakket med Andersson i etterkant.

– Kommer du til å gjøre det?

– Ehhh.... Det kommer vi til å trenge og gjøre. Men ikke på en stund, sier Svahn og legger til at svenskene må ha et krisemøte om utforkjøringer.

– Bør ikke svenskene ha mer respekt for hverandre og ikke ødelegge for hverandre?

– Det blir vel litt sånn når man har mange i toppen og mange vil frem, men i dag hadde det vært ganske lett å unngå, synes jeg. Det første vi sa før start var at vi skulle respektere de hvite draktene og det klarte vi i ni av 10 kilometer.

– Ønsker du et lagmøte i dag eller ikke?

– Jeg går vel med på hva som helst. Teammøte eller hva som helst, og sier hva jeg mener.

– Hva kommer du til å si?

– At det var unødvendig.

– Synes ikke hun har rett til å være forbannet på meg

Ebba Andersson har et helt annet forhold til situasjonen. På spørsmål om han hun tenker om at Svahn gir henne all skyld, svarer svensken slik:

– Jeg kunne faktisk ha tenkt meg en unnskyldning, faktisk, for jeg har ingen skyld i det hele tatt. Det skal jeg være ærlig å si.

– Hvordan opplevde du det som skjedde?

SEIERSPALLEN: Ebba Andersson (høyre), ble til slutt nummer tre bak Therese Johaug og Tatiana Sorina. Men etterpå handlet det om alt annet enn pallplassen. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / NTB

– Jeg opplevde det som at jeg ligger som nummer to utfor den siste bakken. Noen av de andre svenskene – kanskje Linn, jeg vet ikke – dytter på meg, så jeg holder på å kjøre inn i russeren, og blir tvunget til å hoppe ut av sporet. Jeg holder nesten selv på å ramle, så jeg synes det var ganske unødvendig gjort. Men kort etter det hørte jeg bare hvordan det blir en krasj. Hva skulle jeg ha gjort, liksom? Jeg agerte bare etter situasjonen.

– Synes du det da er skuffende eller dårlig av Linn Svahn å komme i mixed zone og vare sint på deg?

– Altså, hun har absolutt rett til å være forbannet på situasjonen. Men jeg synes ikke hun har rett til å være forbannet på meg.

Bare for å gjøre kaoset komplett, valgte Dahlqvist å legge skylden for fallet på Svahn, mens Frida Karlsson bebreidet Dahlqvist...

– Derfor vi har så mange vinnerskaller

Sveriges landslagssjef Anders Byström sier til NRK at han nå bare må få snakket med samtlige utøvere som var involvert i den dramatiske jaktstartavslutningen. Søndag i 14.00-tiden hadde de ennå ikke rukket akkurat det. Han tror alt kommer til å gå bra.

– For det er slike ting som kan skje. Jeg vet at når man skal ut av sporet så ser man ikke hva som skjer bak. Ebba kan ikke gjøre noe med det. Jeg får høre hva de sier og tror ikke de er sinte på hverandre i kveld, men når det skjer forstår jeg at man blir frustrert.

MÅTTE SVARE: Anders Byström (høyre), her avbildet tidligere i år forklarte hvordan han oppfattet det svenske dramaet i Ruka. Foto: Ulf Palm / TT / N

Han tror ikke Svahn egentlig legger all skyld på Andersson.

– Men det er sånn hun har opplevd situasjonen. Andre har opplevd det annerledes.

Han toner også ned et forestående svensk oppvaskmøte. Byström forteller at et møte skulle de ha uansett og at de der får de høre hva damene sier. Avslutningsvis blir han konfrontert med at det ikke er første gang svenske jenter ødelegger for hverandre.

– Det er sunt, det er bra, det er derfor vi har så mange vinnerskaller i laget. De som blir frustrert nå, de vil jo noe. Når noen stopper dem, en lagkamerat eller andre, så ser jeg det som sunt at de vil vinne, sier han.

– Jævlig surt

På grunn av uhellet de to svenskene var involvert i, klarte Helene Marie Fossesholm å gå seg opp flere plasser.

IMPONERTE: Helene Marie Fossesholm, her avbildet under minitouren i Ruka. Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Med 15. plass som utgangsposisjon, klatret hun til en sjetteplass. Fossesholm imponerte ikke bare ved å avansere i feltet, men var også nær å få søndagens beste etappetid. En bragd som for øvrig gir verdenscupseier.

Men hun ble slått med kun åtte tideler av Johaug.

– Jeg er sykt fornøyd over måten jeg disponerte løpet på. Jeg var lur i starten. Åtte tideler bak Therese er jævlig surt, men samtidig så gikk Therese foran der alene hele veien.

– Jeg gikk mye foran og alene, men det var et par ganger jeg kunne hvile meg bak der. Det er fullt fortjent at Therese tar den, men jeg må få synes at det er litt litt surt også.

– Den jenta har utrolig mye krefter

Johaug var naturligvis strålende fornøyd med hvordan hun disponerte løpet og aldri ga forfølgerne muligheten til å ta henne igjen.

JAGET PÅ: Therese Johaug, her under søndagens jaktstart i Ruka. Foto: VESA MOILANEN / AFP

Hun sier også at hun ikke er overrasket over Fossesholms prestasjon søndag.

– Hun er ei jente for framtida til Norge. Jeg har bodd på hytte sammen med henne her. Den jenta har utrolig mye krefter. Det er fullt party fra morgen til kveld.

– Hun står for underholdningen. Det er bra at hun kan dra meg litt ned i alder. En sterk jente som ønsker å bli bedre og en fantastisk jente å være på lag med. Offensiv og herlig, sier Johaug.