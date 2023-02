Johaug utpeker Klæbos største suksesstrussel: – Det tærer på både fysisk og mentalt

– Har du funnet deg godt til rette?

– Ja.

Verdensmester Klæbo flirte da han så VM-sølvvinner Pål Golberg ligge henslengt på gulvet på pressesenteret i Planica. Noen sekunder senere inntok han samme posisjon som lagkompisen.

– Det går bra å vente på det her. Det tar i hvert fall bort fokuset fra morgendagen, sier Golberg til NRK.

– Han er ikke nervøs for den ennå, skyter Klæbo inn fra siden.

– Nei, det er jeg ikke.

Mens de pløyet gjennom gratulasjonene og viste hverandre noen bilder, snakket de svenske suksessprinterne ganske uengasjert om VMs åpningsøvelse. Pressekonferansen bar preg av å være en formalitet ingen egentlig brydde seg om.

Maratonprogram

Nesten to timer hadde gått siden de krysset målstreken på stadion noen hundre meter opp i skråningen. Ventingen begynte å tære på tålmodigheten, selv om de hevdet det gikk helt fint. Dagen var langt fra over. Det gjenstod timer før de kunne hoppe i dusjen på hotellet i Italia.

KLOKKEN 17:59: Johannes Høsflot Klæbo får øye på en avslappet Pål Golberg. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Mens Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe kunne lade opp til fredagens 30 kilometer uten store forstyrrelser, så programmet helt annerledes ut for medaljevinnerne. Fra øvelsesslutt til ankomst hotellet gikk det nesten 3,5 timer for verdensmesteren.

16.12 : Klæbo krysser målstreken som vinner av VM-sprinten

: Klæbo krysser målstreken som vinner av VM-sprinten 17.46 : Intervjuer med TV, radio og skrivende presse er ferdig

: Intervjuer med TV, radio og skrivende presse er ferdig 18.14 : Klæbo og Golberg forlater den internasjonale pressekonferansen

: Klæbo og Golberg forlater den internasjonale pressekonferansen 18.37 : Dopingkontrollen er overstått og litt småprat med smørerne gjenstår

: Dopingkontrollen er overstått og litt småprat med smørerne gjenstår 18.56 : Bilen pakkes med et par ski og Klæbo forlater VM-stadion

: Bilen pakkes med et par ski og Klæbo forlater VM-stadion 19.30: Mediesjef Gro Eide melder at de er fremme ved hotellet i Italia

Johaug advarer: – Det tærer på

Nettopp dette hæseblesende programmet mener Johaug kan bli Klæbos største utfordring i VM. Det er en stressfaktor. Trønderen sikter seg inn mot å gå seks av seks distanser.

– Det koster krefter og spesielt når man skal gjøre dette flere dager på rappen. Det går veldig fint i starten, for du går fulladet batterier inn i mesterskapet og overskudd. For hver dag og for hver øvelse, så tappes energien. Det tærer på både fysisk og mentalt. Du må nullstille deg og mobilisere krefter dag for dag, forklarer Johaug.

MESTERSKAPSEKSPERT: Therese Johaug. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Fredag venter en ny distanse, 30 kilometer med klassisk og skøyting under tunge forhold. Klæbo tok seg likevel god tid til å svare på spørsmål. Alt som skal skje mellom konkurranseslutt og avmarsj, tok han med fatning.

– Hvis du har bestemt deg for at det skal koste mye, så koster det mer. Jeg tror jeg er relativt flink og at det går litt sånn på autopilot, sier Klæbo til NRK – og fortsetter:

– Hadde jeg blitt nummer 14, så tror jeg det hadde kostet mer å gå gjennom her og brukt masse tid. Nå er man fortsatt i en sånn, kall det en lykkerus, og veldig godt fornøyd.

Klæbo: – Det er en del av gamet

På vei gjennom pressesonen fikk han litt påfyll av energi. Plutselig tok Klæbo sats over gjerdet som skiller TV-selskapene fra utøverne. Pappa Haakon stod på tribunen med en tåre i hver øyekrok. Han hadde med mammas hjemmebakte energibarer, som han senket ned til sønnen i en plastpose. Nå må lagrene fylles.

PÅFYLL: Mediesjef Gro Eide holder posen med energibarene, som er laget av mamma Elisabeth Høsflot Klæbo. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Jeg ser selvfølgelig frem til å komme til hotellet. Jeg skal bruke en time eller to til å nyte dette her nå, så må jeg snu om til morgendagen, da. Det er en del av gamet. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å nyte den følelsen som jeg har nå, men det er rett og slett ikke tid til det.

Når han får høre trusselen Therese Johaug peker på, sier han seg enig:

– Absolutt. Det er en del av gamet. Det er den totale belastningen av alt, så får vi bare være smarte og bruke minst mulig energi på det, sier Klæbo.

SISTE ORD MED SMØRESJEFEN: Johannes Høsflot Klæbo og Stein Olav Snesrud veksler noen siste ord før avreise. Klokken nærmer seg 19.00. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Johaug kjenner seg igjen i alt oppstyret som følger med suksessen. Hun kaller det baksiden av medaljen. Som utøver vil man aller helst lade opp, samle energi og gjenvinne kreftene.

– Du blir så lei din egen stemme fordi du ikke aner hva du sier. Hodet har vært så påskrudd siden starten av dagen at du ikke klarer å nyte det. Det blir fem minutter her og fem minutter der. Det blir ganske mye til slutt.

Klæbos VM-program Ekspandér faktaboks Dette er Johannes Høsflot Klæbos renn i VM: 23. februar: Sprint, klassisk – GULL 24. februar: 30 kilometer fellesstart med skibytte 26. februar: Sprintstafett, fristil 1. mars: 15 kilometer, fristil 3. mars: Stafett 5. mars: 50 kilometer, klassisk

Hun er helt sikker på at det er alt det utenomsportslige som er den største trusselen mot Klæbo-show resten av mesterskapet.

PS! Klokken 18:59, tre minutter etter at Klæbo forlot stadion, kom Pål Golberg gående fra dopingkontrollen. Han rakk å si «tiden går» før han ble fraktet hjemover.