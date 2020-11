Holtmann beste norske i 1. omgang

Mina Fürst Holtmann er best av de norske slalåmkvinnene etter 1. omgang i finske Levi med en 10.-plass. Thea Louise Stjernesund la seg to plasser bak, mens Kristin Lysdahl fikk det ikke helt til å stemme og er foreløpig nummer 19. Petra Vlhová leder det hele, like foran Mikaela Shiffrin.