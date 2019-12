– Jeg prøvde å holde følge med deg, men så var det bare «ha det», smilte Jessica Diggins til Johaug i målområdet.

Johaug sa takk og farvel allerede etter en drøy kilometer, og derfra handlet alt om de siste pallplassene på 15-kilometeren med skibytte.

Til slutt vant Johaug med hele ett minutt og åtte sekunder ned til Diggins.

– Jeg følte meg bra på den siste runden, og jeg tenkte jeg kunne gi alt. Jeg bekymret meg ikke for noen andre, og jeg bare lyttet til kroppen. Jeg bestemte for å gå (fra Heidi Weng), og jeg klarte å holde farten, sier Diggins til NRK.

– Hvorfor er avstanden så stor?

– Jeg vet ikke. Tror du at du kunne holdt følge? spør Diggins krasst til NRKs reporter før hun bestemte seg for å forlate pressesonen.

– Jeg lar ikke noen slå meg

Johaug tapte kun ett langdistanserenn forrige sesong, og akkurat nå ser 31-åringen om mulig enda vanskeligere å slå.

Det er naturligvis det store temaet i damelangrenn.

– Det er godt å slippe og være ekspert lenger – måtte holde en dramaturgi. For det er jo ikke spennende dette her, kommenterte Thomas Alsgaard i NRKs vinterstudio.

– Hun er i en egen liga, en egen divisjon. Hun leverer jo noe vi ikke har sett tidligere blant kvinnelige langrennsløpere. Hun tar det til et nytt nivå i år igjen, la han til.

Johaug selv forteller at hun ble litt overrasket over at hun fikk en luke såpass tidlig.

På spørsmål om hun skjønner de som sier at damelangrenn er litt kjedelig nå, svarer Johaug:

– Ja, jeg skjønner det. Men mitt svar tilbake er at jeg ikke lar noen slå meg bare for at de skal slå meg og lage litt spenning.

ERFAREN: Thomas Alsgaard var lenge NRKs langrennsekspert, og lørdag er han gjest i NRKs vinterstudio. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nesten for Weng

Bak Johaug utviklet det seg en intens duell mellom Jessica Diggins og Heidi Weng, og duoen byttet på å dra gjennom den siste runden.

Amerikaneren giret imidlertid om i en av de siste motbakkene før mål, og Weng klarte ikke å holde følge.

Dermed tok Diggins 2.-plassen, mens Weng ble nummer tre.

– Det var veldig moro. Jeg synes jeg gikk et veldig godt skirenn i dag. Jeg fant egentlig flyten fra start og kunne gå mitt eget løp, sier Johaug til NRK.

– Litt f*** som skal ut

Lørdag var også en spesiell dag for langrennskometen Helene Marie Fossesholm (18), som gikk sitt aller første verdenscuprenn.

Fossesholm hadde et vanskelig utgangspunkt med startnummer 46, og selv om hun startet med å avansere, fikk hun det tyngre på den andre runden.

18-åringen klarte imidlertid å ta seg sammen, og mot slutten kjempet 18-åringen om å klare en topp 20-plassering.

Stortalentet var skuffet etter det hun beskriver som en tung dag i løypa.

– Jeg fikk blod på tann, og jeg har litt faen som skal ut også. Jeg følte jeg ikke fikk vist meg helt frem i dag, sier Fossesholm om å gå mot verdenseliten.

– Det raser litt i deg?

– Det gjør det, svarer 18-åringen.