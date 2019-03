Johaug tok sitt tredje gull – tangerte rekord

Johaugs beskjed til kritikerne: – Det er ikke bare å hente gullmedaljer

SEEFELD (NRK) Kritikken var stor da de norske langrennsdamene ikke leverte stafettgull. Therese Johaug mener at man ikke kan holde på med idrett dersom man bare står øverst på pallen og at kritikere ikke må bli for kravstore i fremtiden.