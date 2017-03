Johaug til NRK om FIS-anken: – Det var tøft

– Du møter ikke så mange andre nordmenn her. Nesten ingen vet hvem du er, så det er litt godt, sier Johaug.

NRK møter den utestengte skiløperen i det amerikanske skistedet i Colorado.

Her har hun de siste ukene kombinert trening med ferie. Forrige helg fikk hun blant annet oppleve verdenscupavslutningen i alpint fra tilskuerplass.

– Det er jo fantastisk å kunne oppleve verden på et helt nytt sted. Å kunne se andre treningsmuligheter og utnytte seg av dem ganske langt unna Norge, sier hun smilende.

– Godt å komme seg bort

Intervjuet er hennes første møte med media siden FIS bestemte seg for å anke skistjernens 13 måneder lange dopingdom til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

– Jeg satt på flyplassen i Frankfurt da jeg fikk beskjeden. Jeg må innrømme at det var ganske tøft. Men samtidig var det veldig godt å kunne vende blikket mot Aspen og utnytte tiden her. Komme seg litt bort og ha fokus på noe annet.

– Hva tenker du om at de har valgt å anke?

Johaug sukker tungt før hun svarer.

– Det var deres valg og jeg må bare akseptere det.

28-åringen sier imidlertid at hun ikke har tenkt så mye på utfallet av anken.

– Jeg har flinke folk rundt meg som hjelper meg og som gjør en god jobb. Så får utfallet bli som det blir til slutt, sier hun.

Therese Johaug på rulleskitrening i Aspen. Foto: NRK

– Saken har blitt veldig stor

I Norge har flere ment at anken til FIS kan være politisk motivert. 28-åringen har ingen klare meninger om akkurat dét.

– FIS har tatt en avgjørelse og da må vi bare akseptere det. Jeg må bare stå i det og gjøre en så god jobb som mulig. Jeg må forholde meg til det som blir utfallet, jeg får faktisk ikke gjort noe annet, kommenterer hun.

Johaug vil ikke gå mer detaljert inn på FIS-anken eller det som kommer til å skje videre i dopingsaken.

Men skistjernen sier at bråket rundt anken ikke påvirker treningsarbeidet og forberedelsene frem neste års store mål, OL i Pyeongchang.

– Det er OL neste år jeg ser frem mot. Jeg legger en grunntreningsjobb og prøver å fokusere på de tingene man kan gjøre noe med, treningen og det fysiske. Det blir spennende, jeg gleder meg til sommeren og til å starte sommertreningen, forteller hun

– Prøver noe nytt

Etter en uke i høyden i Seiser Alm var hun kun noen dager hjemme før hun dro til et to og et halvt ukes langt høydeopphold i Aspen.

– Så får jeg se utfallet av det.

– Når jeg har kommet i denne situasjonen, må jeg bare bruke alt det positive. Jeg har faktisk aldri vært tre uker i høyden før og jeg prøver noe nytt nå, forteller hun.

– Finnes det mulighet for at du blir enda sterkere enn før?

– Ja, jeg håper og tror det, sier Therese Johaug.