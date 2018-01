– På ein måte er det spesielt. Samtidig er det mykje som har vore spesielt i denne perioden, så det føyer seg inn i rekkja med alt anna, seier Johaugs trenar, Pål Gunnar Mikkelsplass til NRK.

Johaug har som kjent ønska å reise til utlandet under OL for å unngå belastninga ved å sjå meisterskapen frå Noreg.

Tre dagar i Seefeld

Men kor turen skulle gå har vore usikkert. Fram til no.

7. februar reiser skistjerna saman med blant andre bror Karstein til høgda i italienske Seiser Alm.

To dagar seinare, 9. februar, er det klart for den prangande og storslåtte opningsseremonien i Pyeongchang.

Dagen etter, laurdag 10. februar, går dei norske langrennskvinnene sin første distanse i OL, 15 kilometer med skibyte, som kjent utan Johaug på startstreken.

Søndag 18. februar reiser Team Johaug så vidare frå Seiser Alm og kryssar grensa til Austerrike og Seefeld. Samtidig følgjer truleg «heile Noreg» med på langrennsstafetten for menn.

Etter planen skal Johaug teste løyper i Seefeld i tre dagar.

JOHAUG-TRENAR: Pål Gunnar Mikkelsplass. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Rart

– Det er to ting med dette. Det er litt godt å komme bort frå Noreg akkurat då. Og så var det praktisk greitt i samband med trening i Seiser Alm, og deretter reise ned til Seefeld for å prøve løypene der. Så det er ei praktisk vurdering også, seier Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Dette OL har ho prøvd å viske ut av hjernen. Men vi kjem sjølvsagt til å følgje med på korleis det går, det er vi spente på, seier han vidare.

14. februar får ho lov til å trene med landslaget igjen, og 15. april kan ho konkurrere igjen.

Men Johaug har tidlegare avvist at ho vil gå Skarverennet 18. april som er første konkurranse etter at utestenginga er oppheva.

– Ho føler at å gå renn nokre få dagar etter at utestenginga er over, utan å ha gått skirenn i løpet av vinteren, blir litt rart, og ikkje så enkelt. Difor er det like greitt å stå over denne vinteren.

– No er det snakk om nokre rulleskirenn i løpet av sommaren. Det er ikkje før neste sesong at det blir konkurransar, stadfestar Mikkelsplass, som gler seg til Johaug er tilbake.