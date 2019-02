– Jeg sitter ikke og lyver. Det er han som har definert at jeg lyver. Jeg står for de målene jeg sa før mesterskapet startet om å reise hjem med medalje, sa Johaug.

Med tittelen «Hvorfor sitter du der og lyver, Johaug?» sendte den svenske kommentaren et stikk til Johaugs målsetting før VM. Videre spør han blant annet om hun forventer at noen tror et ord av det hun sier om målsettingen.

Allerede i første renn overgikk hun den målsettingen med et gull, men Johaug nekter for at uttalelsene før VM var løgn.

– Blir du irritert?

– Litt, ja, sa Johaug på dagens pressekonferanse.

– Skjønner forventningene

Etter et år med sterke prestasjoner forstår likevel Johaug at det er høye forventninger til henne, også høyere enn en medalje.

GULL: Johaug har allerede overgått målsettingen. Foto: Lisi Niesner / Reuters

– Jeg skjønner at det ligger forventninger ute der med tanke på de prestasjonene jeg har gjort. Men samtidig så vet jeg at jeg har vært med i ganske mange mesterskap, at det er noe annerledes. I VM spisser alle formen og vil vise det de er god for, og det gjør jeg også.

Det er nemlig mye som kan gå galt i et verdensmesterskap, mener Johaug, og viser til VM i Falun. Der gikk det norske landslaget på en real smørebom, og havnet langt bak konkurrentene.

– Jeg vant duatlonen i Falun, og folk trodde jeg skulle gå fort på 10-kilometeren. Da ble jeg nummer 32, to og et halvt minutt bak Kalla. Så ting skjer i mesterskap, sier en lettere irritert Johaug.

Går for gull

Men målet om en medalje ble oppfylt med gull på skiathlon.

– Jeg har drømt om gull i to år, og det fikk jeg på lørdag. Det ser sikkert mye lettere ut på TV-skjermen enn det er i feltet.

– Drar du hjem nå da?

– Nei, jeg gir meg ikke enda, sa en smilende Johaug.

For den neste øvelsen som står på programmet er 10 kilometer, hvor Johaug er storfavoritt. På mandagens pressekonferanse innrømmer verdensmesteren at hun går for et nytt gull der, naturligvis.

– 10 kilometer klassisk har vært en av favorittøvelsene mine i år. Det har det vært tidligere også. Jeg har gått veldig gode skirenn på det, så det blir vel dumt å si at jeg ikke går for gull i morgen.